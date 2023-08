Čeprav je serijski prvak Azerbajdžana Qarabag v zadnjem desetletju redni udeleženec skupinskega dela evropskih tekmovanj, ni vzbudil takšnega zanimanja gledalcev v slovenski prestolnici, kot sta ga šampiona Bolgarije (Ludogorec) in Turčije (Galatasaray). 7000 gledalcev je pred tekmo zapelo Belo teraso, neuradno himno Olimpije, na koncu pa je igralce kljub porazu s pesmijo in aplavzom pospremilo igralce v slačilnico. Trener Olimpije Joao Henriques, ki ni mogel računati na Posavca (bolan) in Bristrića (težave s hrbtom), se je odločil za zelo ofenzivno postavitev.

Olimpija prepočasna za enakovredno bitko

Qarabag, ki je imel v začetni enajsterici igralce iz kar devetih držav (Olimpija iz petih), je prišel v Ljubljano, kjer je bilo na začetku tekme 31 stopinj Celzija, po zmago. Prvo priložnost na tekmi si je sicer priigrala Olimpija, a je po obleganju strel Elšnika vratar gostov Gugešašvili z velikimi težavami žogo ukrotil. Qarabag je obrambno linijo postavil visoko od svojega gola in z agresivnim pristopom povsem razorožil Olimpijo v zvezni vrsti. Zlasti Brazilec Julio Romano v vlogi vezista je bil s svojo hitrostjo, višino in telesno močjo nočna mora za ljubljanske igralce, saj so se Fadida, Sešlar, Elšnik, Doffo... od njega odbijali kot od zida. V napadu sta bila Sešlar, ki je morda igral zadnjo tekmo v zelenem dresu, in Pedro Lucas (na enaki skromni ravni kot na prejšnjih tekmah kritizirani Nukić) prepočasna za resen boj z bojevitimi in taktično discipliniranimi gosti, Rudi Pedro pa je tako igral svojo tekmo. Olimpija je v uvodne četrt ure še zmogla nevaren napad, ki ga je s strelom mimo gola zaključil Fadida, nato je Qarabag začel stopnjevati pritisk, igra Olimpije pa je vse bolj razpadala. Ljubljančani so prvič klonili po kotu v 32. minuti, ko je z glavo zadel centralni branilec iz Kolumbije Medina. Ko so navijači Olimpije pričakovali silovit odgovor Ljubljančanov, so gostje zadeli še drugič ob izteku prvega polčasa. Ratnik je ostal zvest tradiciji, da na tekmi naredi napako. Tokrat je 19-letni »štoper« naivno izgubil žogo, Albanec Xhixha in Leandro Andrade iz Kapverdskih otokov sta izvedla šolski nogometni mat v dveh potezah.

V drugem polčasu ni bilo napredka v igri Olimpije, saj ni uspela dvigniti ritma. Gostje so imeli še nekaj priložnosti, medtem ko bili Ljubljančani v glavnem brezzobi s svojo alibi igro (edino priložnost je naivno zapravil Motika), svoje je s slabim sojenjem dodal še Bolgar Kabakov. Vse bolj postaja očitno, da sta trener Henriques in športni direktor Goran Boromisa zgrešila s poletnimi okrepitvami. Padec forme je vse bolj očiten in pojavljajo se že prva ugibanja, da je začel popuščati učinek, ki ga je v lanski sezoni v ekipo vnesel trener Albert Riera. Povratna tekma bo v četrtek v Bakuju.

Razpad Celja v drugem polčasu

Celjani so zabeležili prvi evropski poraz v sezoni na gostovanjih, na prejšnjih dveh so zmagali. Gostovanje v Tel Avivu je pokazalo, da bodo imeli težko delo, če se bodo želeli uvrstiti v konferenčno ligo, saj se je Maccabi pokazal kot odlična ekipa, ki bi lahko zmagala še z večjo razliko. Da ni bilo tako, je zaslužen predvsem vratar Matjaž Rozman. Slovenci so se bili na začetku prisiljeni braniti, le nekajkrat so prišli na polovico tekmecev. Maccabi, ki je najuspešnejši in najstarejši klub v Izraelu, je povedel s strela z bele točke. Žan Karničnik je v kazenskem prostoru pohodil nogo Yonatana Cohena, ta je teatralno padel, litovski sodnik Lukjančukas je najprej odmahnil z roko, nato pa vendarle moral na ogled posnetka, po katerem se je odločil za enajstmetrovko. Zanesljivo jo je izvedel izraelski reprezentant Eran Zahavi. Celjani so po prejetem golu počasi vzpostavljali ravnotežje, v 29. minuti pa prišli do izenačenja. Po lepi akciji celotnega napada je do strela prišel Mario Kvesić, izraelski vratar je s parado žogo odbil, toda na pravem mestu se je znašel Gregor Bajde, ki jo je spravil za golovo črto. V drugem polčasu je igral samo še izraelski klub, ki ima prodanih kar 24.000 letnih vstopnic. Še dvakrat je zadel Zahavi. Najprej je izkoristil napako Marka Zabukovnika, nato pa je bil z glavo uspešen še po izvedenem kotu. Ko so že vsi mislili, da bo ostalo pri 3:1, je z roba kazenskega prostora streljal Dora Turgeman, Rozman pa je bil nemočen. Povratna tekma bo naslednji četrtek v Ljubljani.

*** Bilo je zelo čustveno. V Olimpiji sem preživel pet let, vse od mladinskega pogona. Zadnje leto je bilo fantastično, smo prvič v Evropi. Poln stadion me je na začetku tekme prevzel. Tekmec je bil zahteven, saj so zelo kakovostni. Kljub temu verjamemo vase, prepričan sem, da lahko na povratni tekmi pripravimo presenečenje in zmagamo. Svit Sešlar po morebitni zadnji tekmi v dresu Olimpije

Olimpija – Qarabag 0:2 (0:2) Strelca: 0:1 Medina (32), 0:2 Leandro Andrade (44). Stadion Stožice, gledalcev 7000, sodnik: Kabakov (Bolgarija) 4, rumeni kartoni: Doffo, Elšnik, Sualehe, Sešlar; Julio Romano, Gugešašvili, rdeči karton: Sualehe (94, drugi rumeni karton). Olimpija: Vidovšek 6, Silva 5,5 (od 85. Lasickas -), Ratnik 5, Muhamedbegović 5, Sualehe 5, Sešlar 5 (od 72. Motika 5), Doffo 5,5, Elšnik 5,5, Fadida 5 (od 58. Diogo Pinto 5), Pedro Lucas 5 (od 72. Nukić 5,5), Rui Pedro 5, trener: Henriques 5. Qarabag: Gugešašvili 7, Bajramov 6,5 (od 84. Diakhaby -), Mustafazada 6,5, Medina 7, Jafarqilijev 6,5 (od 88. Medvedev -), Julio Romao 7, Janković 7, Leanrdo Andrade 7 (od 75. Juninho 6), Benzia 6,5 (od 75. Silva 8), Zoubir 6, Xhixha 6,5 (od 84. Keyta -), trener: Gurbanov 7. Igralec tekme: Julio Romano (Qarabag). Streli v okvir gola: 4:5, streli mimo gola: 6:2, prosti streli: 13:15, koti: 3:7, nedovoljeni položaji: 3:4, obrambe vratarjev: 3:4, prekrški: 12:9, število napadov: 122:133, število nevarnih napadov: 88:87, posest žoge (v odstotkih): 52:48.