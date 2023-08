Predsednik uprave RTVS Zvezdan Martić je odločitev za razrešitev Urbanije pojasnil z navedbo, da je po pregledu stanja izdanih pooblastil ugotovil hujšo kršitev. Nekdanji v. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough je namreč Urbaniji dal pooblastilo za podpisovanje finančnih dokumentov v višini 25.000 evrov in ga pooblastil za nadaljnji prenos pooblastil, a le do višine do 5000 evrov. Urbanija pa je to pooblastilo prenesel na dolgoletno pomočnico direktorja TVS za finance, a brez omejitev. Omenjena povrh vsega v tistem trenutku na RTVS ni bila zaposlena, ampak je z njo sodelovala na podlagi podjemne pogodbe, medtem ko bi Urbanija pooblastilo lahko prenesel le na zaposlene delavce do druge stopnje vodenja. To je bil poglavitni razlog za podan predlog za razrešitev, je dodatno pojasnil Andrej Trček iz pravne službe RTVS.

V svojem odzivu na razrešitev Urbanija ni priložil nobenega dokaza, da se je nekdanji v. d. direktorja Grah Whatmough strinjal o prenosu pooblastil brez omejitve, je povedal Trček. Na podlagi listinskih dokumentacij je zato uprava presodila, da je bilo pooblastilo prenešeno v nasprotju z omejitvami.

Urbanija na seji ni dobil možnosti zagovora, saj je predsednik sveta RTVS Goran Forbici pojasnil, da svet daje le soglasje k razrešitvi. Pritrdil mu je tudi odvetnik Jožef Klavdij Novak iz odvetniške pisarne Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, ki jo je angažiral svet RTVS, ki je dejal, da je Urbanija svojo pravico do zagovora že imel in jo tudi izkoristil. Urbanija je temu sicer ugovarjal, a po tem zapustil sejo.

Svet RTVS se je nato seznanil še s predlogom uprave RTVS k imenovanju dosedanjega urednika kulturnih in umetniških programov na TVS Andraža Pöschla za v. d. direktorja TVS. Med svojo predstavitvijo je Pöschl pojasnil, da je pripravljen prevzeti odgovornost in da se veseli izzivov, ki se jih bo lotil v sodelovanju z upravo in v skladu s statutom, zakonom in veljavnim programsko-produkcijskim načrtom. Svetniki so soglasno, s 15 glasovi, podali soglasje k njegovemu imenovanju.

Pöschl bo televizijo vodil do imenovanja novega direktorja oz. direktorice s polnim mandatom, so sporočili z RTVS.

Nova uprava je v petek že objavila razpise za mesta direktorjev televizije, radia in digitalnih vsebin. Kandidati imajo čas za prijavo do 8. septembra.

Direktorjema radia in televizije je sicer mandat prenehal z uveljavitvijo novele zakona o RTVS, ki je predvidela spremenjen način upravljanja zavoda. Novela je na novo predvidela tudi imenovanje direktorja digitalnih vsebin.