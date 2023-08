Umrl italijanski glasbenik Toto Cutugno

V starosti 80 let je danes po dolgi bolezni umrl italijanski pevec in avtor pesmi Toto Cutugno. Najbolj znan je bil po pesmi L'Italiano (Italijan), leta 1990 pa je zmagal na tekmovanju za pesem Evrovizije s popevko Insieme: 1992 (Skupaj: 1992), ki jo je zapel ob spremljavi slovenske skupine Pepel in kri.