Spolne zlorabe: “Ne smemo si zatiskati oči, ukrepati je treba takoj”

Na očitke jeseniškemu ravnatelju, ki ga policija že od konca junija preiskuje zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, a je kljub temu še do pred dnevi opravljal svoje delo, so se odzvali strokovnjaki z različnih področij. Poudarili so, da je treba osebo, ki deluje v javni službi, ob konkretnih prijavah takoj umakniti iz delovnega okolja, in opozorili, da spolno nasilje prizadene enega od petih otrok.