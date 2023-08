Ali se bodo varovanke Marca Bonitte, Italijana na slovenski klopi, iz Genta preselile v Bruselj, bo odvisno od razpleta današnje in jutrišnje tekme na evropskem prvenstvu za odbojkarice. V slovenskem taboru so se že pred začetkom EP zavedali, da bodo težko presenetili dve veliko močnejši reprezentanci, Poljsko in Srbijo. Obakrat so bile v prvem nizu še konkurenčne, medtem ko so bile v drugem in tretjem nizu daleč od uspeha. Do izraza je prišla večja kakovost nasprotnic, ki so bile boljše v vseh elementih igre.

Kaznovana vsaka napaka Slovenije

Toda proti ekipama, ki ne skrivata, da je na letošnjem EP njun cilj najmanj kolajna, to niti ni bilo presenetljivo. Slovenske odbojkarice so vsaj potihoma svojo priložnost iskale na tekmi z Belgijo. Začetek tekme ni bil najbolj obetaven, zato pa so v tretjem nizu, ko jim je stekel začetni udarec in so bile v napadu učinkovitejše, vzpostavile ravnotežje z gostiteljicami turnirja. Po najboljši igri na prvenstvu so prišle do osvojitve niza, in če bi bile v napeti končnici četrtega niza ob eni petih zaključnih žog bolj zbrane, bi se v petem nizu morda veselile svoje prve letošnje zmage.

»Z agresivnim pristopom, predvsem na začetnem udarcu, smo lahko konkurenčni tudi boljšim ekipam od nas, toda naša težava je, da trenutno nimamo moči, da bi v nizu dlje časa ostali na isti ravni. Dekletom ne moremo ničesar očitati, trudijo se po svojih najboljših močeh, toda tako močne ekipe, s katerimi smo igrali doslej, kaznujejo prav vsako napako,« je na kratko razplet prvih treh tekem komentiral Marco Bonitta, ki je priložnost za igro do zdaj ponudil vsem igralkam.

Včerajšnji dan so slovenske odbojkarice izkoristile za pripravo na današnjo tekmo z Madžarsko, ki je bila včeraj prav tako prosta. Tudi Madžarke so še brez osvojene točke, vendar so že igrale z neposrednimi konkurentkami za četrto mesto Ukrajinkami in tako kot na uvodni tekmi z Belgijo ostale brez osvojenega niza. Nekoliko presenetljivo so do njega prišle v nedeljo zvečer, ko so Poljakinje presenetile v tretjem nizu.

Selektor Madžarske je štiri leta vodil Slovenijo

»Zadovoljen sem, kako so se dekleta borila proti Poljski. Igrale so pogumno in verjele vase. Veseli me, da so se držale dogovorjene taktike, in to je igra, na kateri moramo graditi,« je po tekmi s Poljakinjami dejal Alessandro Chiappini, ki je letos prevzel madžarsko reprezentanco. Italijanski strokovnjak, ki je v minuli sezoni z ekipo LKS Lodz, za katero je igrala tudi nesojena slovenska reprezentantka Lana Ščuka, osvojil poljsko prvenstvo, je štiri leta vodil tudi slovenske odbojkarice. Z njimi je pred štirimi leti prišel do dveh zmag na EP, toda letošnje ekipe z izjemo štirih igralk, Ize Mlakar, Sare Najdič, Saše Planinšec in Eve Zatković, vendarle ne pozna tako dobro.

Madžarska reprezentanca, ki spet veliko vlaga v žensko odbojko, je svoje zvezdne trenutke imela med letoma 1975 in 1983, ko je po srebrni kolajni v Beogradu trikrat zapored osvojila bronasto odličje. Nato je po letu 1987 kar 28 let čakala na novo uvrstitev na evropsko prvenstvo. Od takrat naprej na njem redno nastopa, vendar brez vidnejših uvrstitev. Na svetovni lestvici so Madžarke trenutno na 38. mestu, Slovenke pa so štirinajst mest višje.