Kranj. Lepo vreme je konec tedna v naravo zvabilo številne pohodnike, od katerih so nekateri potrebovali tudi pomoč gorskih reševalcev. Večinoma so za pomoč prosili tuji turisti. Po podatkih policije in uprave za zaščito in reševanje so v soboto posredovali kar sedemkrat, v šestih od teh primerov so aktivirali tudi helikopter. Nazadnje so v gore poleteli v temi, okoli pol devete ure zvečer, in sicer na vrh Skalaške smeri v Severni triglavski steni. Tam so namreč obtičali trije tuji alpinisti, 33 in 31 let stara Slovaka ter 46-letni Kanadčan, ki so v steno vstopili zelo pozno in se zaplezali. »Ker so plezali zelo počasi, jih je ujela tema, opreme za bivakiranje pa niso imeli. Zato so zaprosili za pomoč,« so sporočili s kranjske policijske uprave. Na pomoč so jim priskočili gorski reševalci iz Mojstrane, v dolino so jih prepeljali z vojaškim helikopterjem.

Okoli šeste ure zvečer so se na intervencijo odpravili gorski reševalci iz Tržiča. Nad smerjo Peto Žrelo na Storžiču sta se namreč v megli zaplezala Nizozemca, 25-letni planinec in dve leti mlajša planinka. »Bila sta neprimerno opremljena, brez čelad, brez varovalnih pasov, v neprimerni obutvi, 23-letnica je imela obute bulerje,« so pojasnili na policiji. Poleg tega sta bila oba brez planinskega in alpinističnega znanja. S helikopterjem so ju odpeljali do doma pod Storžičem. V zadnjih tednih so reševalci na območju 2132 metrov visokega Storžiča opravili več zahtevnih reševanj. »Kljub poletnemu obdobju in razmišljanju mnogih, da je v gorah varno že zato, ker je poletje, to ni čisto res. Letošnje poletje nas spremljajo mnoge nevihte in zelo nestanovitno vreme. Zato so poti pogosto mokre in spolzke, posledica pa padci, zdrsi in telesne poškodbe. Do padcev in zdrsov prihaja tudi v suhem vremenu, med vzroki izstopajo še odlomi in padanje skal, onemoglost in bolezenska stanja ter nepoznavanje gorskih območij,« je pred kratkim pojasnil tiskovni predstavnik gorenjske policije Roland Brajič.

Mama in sin nista upala s Triglava

Delovno za reševalce je bilo že sobotno jutro. Najprej so pomagali ženski, ki ji je postalo slabo na poti iz doline Lepene proti Krnskemu jezeru. Okoli dveh popoldan so reševali 37-letna hrvaška alpinista, ki sta se zaplezala v severozahodnem razu Cmira. Dvojica je sicer bila ustrezno opremljena. Takoj zatem je helikopterska ekipa poletela na pomoč bohinjskim gorskim reševalcem in 62-letnici, ki ji je med hojo s planine pri Jezeru proti planini Blato zdrsnilo in si je poškodovala gleženj. Ob petih popoldan pa so poleteli še po mamo in sina, ki si med sestopom z vrha Triglava proti Doliču nista več upala nadaljevati poti. Rešili so ju iz stene in odpeljali v dolino. Nekaj po deveti uri v soboto zvečer so bohinjski gorski reševalci na poti proti Rudnemu polju oskrbeli onemoglo planinko in ji pomagali do avta. Nekaj dela so imeli tudi v nedeljo. Že pred pol deveto uro zjutraj je planinki na Storžiču zdrsnilo, padla je v globino in se poškodovala. S helikopterjem so jo odpeljali v ljubljanski klinični center. Okoli poldneva pa si je pod vrhom Jerebice druga pohodnica poškodovala nogo. Odpeljali so jo v jeseniško bolnišnico.

Gorski reševalci so letos opravili že okoli 450 intervencij, v več kot 180 so aktivirali tudi helikopter. V akcijah je sodelovalo kakšnih 3800 reševalcev. V gorskih nesrečah je letos življenje izgubilo devet ljudi. Policija opozarja na nevarnosti v gorah, pohodnike in alpiniste pa prosi za odgovorno ravnanje: »Kritičen je lahko vsak korak, vsak prijem, vsak gib, vsako dejanje. Želimo si le, da bi varno prispeli domov. Zato pazite nase in na tiste, ki so v gorah skupaj z vami.« Planinci naj pred odhodom preverijo prometne razmere, kakor tudi tiste v gorah. Preverijo naj, kakšna je vremenska napoved in ali je načrtovana pot sploh odprta. Nekatere so zaradi neurij in nedavne ujme še vedno zaprte. Opozarjajo še na primerno obutev in opremo.