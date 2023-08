Ukaz za popolno evakuacijo mesta Yellowknife je še ena od številnih nevšečnosti, ki jih v Kanadi že celo poletje povzročajo katastrofalni gozdni požari. Prebivalcem so oblasti ukazale, da morajo mesto zapustiti do 12. ure po lokalnem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ljudje bežijo iz mesta na vse mogoče načine, predvsem z osebnimi avtomobili in evakuacijskimi poleti. Letalska prevoznika WestJet in Air Canada sta napovedala povečanje števila letov iz mesta. Ob tem sta oznanila, da so v najkrajšem možnem času tudi omejili cene letov, ki so poskočile v nebo.

Gasilci medtem že od četrtka zvečer gradijo pregrade, nameščajo razpršilce in vodne topove ter polagajo protipožarne prepreke, da bi preprečili, da bi požar dosegel mesto, kar je po besedah lokalnih uradnikov v prihodnjih dneh še vedno realna možnost.

»Vetrovi s severozahoda bodo v naslednjih dveh dneh ogenj usmerili v smeri, ki si jih ne želimo,« je dejal pristojni uradnik Severozahodnih teritorijev za informacije o požarih Mike Westwick. Opozoril je, da bo naslednjih nekaj dni kritičnih.

V četrtek je po celotni Kanadi še vedno gorelo več kot 1000 požarov, od tega približno 230 zgolj na Severozahodnih ozemljih, kjer je zgorelo več kot 21.000 kvadratnih kilometrov gozdnih površin. Po podatkih kanadskega medagencijskega centra za gozdne požare so se požari v tej sezoni po Kanadi razširili z izjemno intenzivnostjo in požgali 13,7 milijona hektarjev površin. Doslej so v požarih umrli štirje ljudje.