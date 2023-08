Prva tekma v skupini A je bila na sporedu včeraj. V njej so domačinke turnirja, Belgijke, igrale z Madžarkami. Danes bosta v Gentu na sporedu še dve tekmi, v prvi bo Srbija, ki je prvi favorit skupine in ena od najresnejših kandidatk za naslov evropskih prvakinj, igrala z Ukrajino, za njo pa se bodo slovenske odbojkarice tako kot pred štirimi leti v Lodžu pomerile s Poljakinjami, še eno od reprezentanc z realnimi možnostmi za eno od kolajn.

»V pripravljalnem obdobju smo naredili vse, kar smo načrtovali. Dvignili smo raven svoje igre in pripravljeni smo na naslednji korak. Naš cilj je uvrstitev v osmino finala. Imamo 14 podobno kakovostnih igralk, najti moramo le pravo ravnotežje. Tudi zato nismo povsem določili udarne zasedbe, saj lahko veliko igralk pomaga ekipi. Videli bomo, kako bo šlo iz tekme v tekmo in se prilagajali,« je pred tekmo s Poljsko dejal Marco Bonitta, selektor slovenske izbrane vrste.

Poljska na svojo tretjo zlato kolajno na EP čaka že 18 let, ko so bile v najboljše na Hrvaškem, kjer so ponovile uspeh izpred dveh let v Turčiji. Zadnjo kolajno, bronasto, so na velikih tekmovanjih osvojile leta 2009 pred svojimi navijači. Predlani je na EP izpadla v četrtfinalu, v letošnji ligi narodov pa so bile Poljakinje, ki jih vodi Italijan Stefano Lavarini, po prvem mestu v rednem delu tekmovanja tretje. Njihove najbolj učinkovite igralke so korektorica Magdalena Stysiak ter obe sprejemalki, Martyna Lukasik in Olivia Rozanski.

Mlajše igralke v Mariboru potrdile svojo kakovost

»Mislim, da je dobro, da bomo že na začetku igrali tako težko tekmo, saj bomo vanjo lahko šle brez kakršnega koli pritiska. Naša ekipa je v primerjavi s prejšnjima EP zelo spremenjena, v njej je veliko mlajših igralk, vendar smo se z njimi dobro ujele. Vzpostavile smo pravo energijo in povezanost na igrišču, kar je lahko naša največja moč. Mlajše igralke so svojo kakovost potrdile z zlato kolajno na olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru,« je v pričakovanju uvodne tekme na EP dejala kapetanka ekipe Saša Planinšec.

Mariborska blokerka je ob Sari Najdič in Izi Mlakar tudi edina slovenska odbojkarica, ki je igrala na obeh dozdajšnjih EP. Pred osmimi leti v Apeldornu na Nizozemskem, ekipo je vodil Bruno Najdič, Slovenke niso prišle do zmage, pred štirimi leti v Lodžu, ko je bil selektor Italijan Alessandro Chiappini, pa je Slovenija v uvodni tekmi prav tako igrala s Poljsko in izgubila z 0:3. Na Poljskem so v nadaljevanju skupinskega dela tekmovanja premagale Ukrajinke in Portugalke, kar je bilo dovolj za uvrstitev v osmino finala, kjer jih je izločila Nemčija. Na Poljskem se je omenjeni trojici pridružila že Eva Zatković.

»Naša skupina je težka, vendar se ne mislimo kar tako predati. Pripravljene smo dobro, zato bomo naredile vse, da uresničimo svoje cilje in prikažemo dobro igro tudi proti na papirju boljšim ekipam od nas. Skušale jih bomo prisiliti, da bodo tudi proti nam morale igrati na najvišji ravni. Nekaj treme je prisotne, vendar tiste pozitivne, in veselim se že, da bom lahko igrala proti tako dobrim ekipam,« je v pričakovanju svojega debija na članskem EP dejala šele 17-letna Mija Šiftar, ki je na nedavnem Ofemu z Mašo Pucelj in Niko Milošič osvojila prvo mesto.

Slovenska priložnost bodo Madžarke in Ukrajinke

Že jutri bodo slovenske odbojkarice igrale z domačinkami prvenstva, Belgijkami, s katerimi so prav tako igrale pred štirimi leti. V nedeljo jih pred dnevom počitka čaka še obračun s Srbijo. Največji dozdajšnji uspeh belgijske reprezentance je tretje mesto leta 2013, predlani je bila trinajsta. S popolnoma drugačnimi uspehi se lahko pohvali srbska izbrana vrsta z Italijanom Giovannijem Guidettijem na klopi. Aktualne dvakratne zaporedne svetovne prvakinje so predlani v finalu EP izgubile z Italijankami, vendar imajo v svojih vitrinah že tri evropske naslove ter dve srebrni in bronasti kolajni. Prav tako so bile srebrne na OI v Rio de Janieru in predlani na OI v Tokiu. Zanimivo je, da so prav na Japonskem leta 2006 z bronom na SP začele svoje bogato bero kolajno.

Odločilni tekmi za uvrstitev v osmino finala bodo Slovenke igrale prihodnji torek z Madžarsko in dan pozneje z Ukrajino. Za Madžarke bo to peto zaporedno EP od osemnajstih, na kolikor so jih do zdaj igrale. Leta 1975 so bile v Beogradu druge, še trikrat so bile tretje, zadnjič leta 1983. Z eno kolajno, bronasto, se na svojem prvem EP lahko pohvalijo tudi Ukrajinke, ki so do zdaj na njem igrale sedemkrat, leta 1996 so bile edinkrat na OI, dve leti prej so igrale tudi na SP.

Spored tekem slovenske reprezentance Danes, 20.00: Slovenija – Poljska Sobota, 19. avgust, 20.00: Slovenija – Belgija Nedelja, 20. avgust, 17.00: Srbija – Slovenija Torek, 22. avgust, 17.00: Slovenija – Madžarska Sreda, 23. avgust, 17.00: Slovenija – Ukrajina