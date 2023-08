Večerja za 520 evrov

V času katastrofalnih poplav v Sloveniji smo državljani res stopili skupaj. S svojo pomočjo so poplavljenim območjem pomagali mnogi posamezniki in organizacije. Z denarjem ali s fizičnim delom. V zadnjem času pa odmeva akcija kuharice Ane Roš, ki se je odločila svojo večerjo prodajati na licitaciji za izklicno ceno 520 evrov. Izkupiček dobrodelne večerje, ki bo potekala 4. septembra v bistroju Ana in Slon v Ljubljani, bodo darovali najbolj prizadetim. Kar nekaj naših bralcev nas je poklicalo in nas vprašalo, kdo si lahko v teh časih privošči večerjo, ki za dve osebi že v osnovi stane več kot 1000 evrov, a slavna kuharica gotovo pozna nekaj takšnih Slovencev. »Naša odločitev, da združimo moči, izhaja iz globokega sočutja do vseh tistih, ki so jih prizadele poplave v Sloveniji,«« je med drugim povedala Ana Roš Stojan.