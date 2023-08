Prvič v zgodovini je Mednarodna kolesarska zveza (UCI) organizirala svetovno prvenstvo za vse kolesarske discipline hkrati. V največjem škotskem mestu in njegovi okolici so se tako od 3. do 13. avgusta za mavrične majice borili kolesarji in kolesarke v 13 različnih disciplinah. Skupno je bilo v Glasgowu podeljenih 653 kolajn in 220 mavričnih majic, če štejemo tudi dirke amaterjev. Mini kolesarsko olimpijado, kakor so dogodek poimenovali pri UCI, si je v živo ogledalo več kot milijon gledalcev, ki jih ni ustavilo niti muhasto otoško vreme. »Skupno svetovno prvenstvo vseh disciplin je naš šport dvignilo na novo raven,« je bil nad celotnim dogajanjem na Škotskem navdušen idejni vodja velikega projekta, predsednik Mednarodne kolesarske zveze David Lappartient.

Francoz na čelu UCI bo s tem projektom za seboj pustil velik pečat, saj bo prihodnje leto postal predsednik Olimpijskega komiteja Francije in zapustil mesto predsednika UCI. Vseeno v skupnem kolesarskem svetovnem prvenstvu vidi veliko prihodnosti in se bo vsaka štiri leta, leto pred poletnimi olimpijskimi igrami. »V Glasgowu smo združili 13 različnih kolesarskih disciplin in še dodatno povezali našo kolesarsko družino. Na startu vseh tekmovanj so bili tekmovalci iz celotnega sveta, na prizoriščih je bilo nepregledno število ljudi, televizijski prenosi so imeli rekordno gledanost. Izjemen začetek novega dogodka, ki ima vse možnosti, da postane prava blagovna znamka kolesarstva. Gre za izjemen kolesarski šov, ki se bo po novem na sporedu vsake štiri leta,« je zaključil Lappartient.

Pogačar ostalih ni spodbudil

Na Škotskem je nastopala tudi številčna slovenska odprava, ki je imela pred začetkom prvenstva visoka pričakovanja. Vse oči so bile uprte v glavnega zvezdnika cestnega kolesarstva Tadeja Pogačarja. Prvi kolesar sveta ni razočaral in je že četrti dan tekmovanj poskrbel za sanjski slovenski uvod v prvenstvo. Na cestni dirki članov je z izjemno predstavo, kjer ni imel praktično nobene pomoči, prišel do bronaste kolajne in Slovenijo uvrstil na seznam dobitnikov vsaj enega odličja. Na letošnjem prvenstva se s tem mejnikom lahko pohvali 41 držav. »Lahko mu le čestitamo. To, kar je storil Tadej, je neverjetno,« je novo predstavo Tadeja Pogačarja za slovensko kolesarsko zgodovino komentiral selektor Uroš Murn.

Po uspešnem začetku prvenstva so vsi pričakovali, da bodo tudi ostali potniki na Škotsko zadihali in skrbeli za odmevne rezultate. Temu ni bilo tako in se je še enkrat več se je pokazalo, da je Slovenija povsem odvisna od nastopa prvega kolesarja sveta. Tudi kolesar iz Klanca pri Komendi pa je zgolj človek, kar se je videlo na kronometru. Z veseljem je tudi v vožnji na čas zastopal slovenske barve, a napor celotne sezone je prišel za njim in Pogačar je uro resnice zaključil daleč za najboljšimi. Za svojimi pričakovanji so močno zaostali slovenski mladi kolesarji, celotna ekipa v gorskem kolesarstvu in tudi enajsto mesto Monike Hrastnik v spustu je bilo manj od pričakovanj. Pozitivno oceno si zasluži le še Eugenia Bujak, ki je z dvanajstim mestom v kronometru poskrbela za dodatno olimpijsko kvoto v vožnji na čas prihodnje leto. Bujakova je bila tudi edina Slovenka, ki je v nedeljo zaključila cestno dirko. »S kronometrom smo zelo zadovoljni, s cestno dirko pač ne. Eugenia je s svojo vztrajnostjo končala v največji skupini na dirki, ampak enostavno bi morali biti više,« je nastope ženske ekipe v cestnem kolesarstvu komentiral selektor Gorazd Penko.

Trije do kolajn na velodromu in cesti

Če je bil v slovenski izbrani vrsti Tadej Pogačar nesporni junak prvenstva, so celotno dogajanje na Škotskem zaznamovali drugi asi kolesarstva. Prvi je mejnik spisal Mathieu van der Poel, ki je z osvojitvijo naslova cestnega svetovnega prvaka postal prvi kolesar, ki je v istem letu slavil na cestni dirki in v ciklokrosu. Kolajne v različnih disciplinah pa so osvojili še Lotte Kopecky (Bel), ki je postala svetovna prvakinja na velodromu v eliminaciji ter točkah in na cestni dirki članic; Chloé Dygert (ZDA) je svetovna prvakinja v zasledovanju na ovalu, zlato pa si je okoli vratu nadela tudi v kronometru na cesti; Filippo Ganna je edini moški kolesar, ki se je na seznam nosilcev kolajn vpisal na ovalu in cesti. Italijan je v vožnji na čas na cesti zaostal zgolj za Remcom Evenepoelom, na ovalu pa je bil zlat v zasledovanju.

Najuspešnejša država na prvenstvu je bila Velika Britanija, ki je osvojila kar 47 mavričnih majic in skupno 100 kolajn v vseh kategorijah, všteti so tudi rekreativci in parakolesarji. Slovenija je v tej statistiki zasedla 35. mesto, saj so za še dodatne tri bronaste kolajne poskrbele neprofesionalne kolesarke v različnih kategorijah.

