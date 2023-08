Dogajanje na 8611 metrov visoki gori K2 v pakistanskem Karakorumu 27. julija letos je najprej zaznamovala novica 37-letne Norvežanke Kristin Harila. Nasmejana je z vrha sporočila, da ji je s šerpo Tenjenom Lamo uspelo podreti alpinistični rekord, vseh 14 osemtisočakov sta preplezala v rekordnem času. Kaj se je zgodilo nekaj ur prej, je zamolčala.

Na drugo najvišjo goro na svetu sta se tistega jutra nameravala povzpeti tudi Tirolec Wilhelm Steindl in nemški snemalec Philip Flämig. Načrt sta opustila, nevarnost snežnih plazov je bila prevelika. Flämig je dogajanje pod vrhom posnel z brezpilotnikom. V baznem taboru sta si nato ogledala posnetke in naletela na pretresljiv prizor. V prečnici nad zloglasnim ozkim grlom, na okoli 8200 metrih, je tik po sončnem vzhodu nastal zastoj. Več deset plezalcev, večina je bila strank turističnih agencij, je med prečenjem stopalo čez moškega v rumeni jakni in črnih hlačah, ki je ležal v snegu in je bil očitno še živ.

V Alpah bi bila takšna brezbrižnost nepredstavljiva

Brez oklevanja, drug za drugim, so stopali čez poškodovanca, ob katerem je klečala oseba in mu masirala zgornji del telesa, očitno zato, da bi ostal pri zavesti. »Ta čustvena otopelost me je osupnila,« je prizor komentiral Flämig. »Kaj takega bi bilo v Alpah nepredstavljivo,« je za avstrijski časnik Der Standard dodal Steindl. »Obravnavali so ga kot drugorazrednega. Če bi bil zahodnjak, bi ga takoj rešili. Nihče se ni čutil odgovornega zanj. Kar se je tam zgodilo, je sramota. Živega človeka so pustili ležati, da bi lahko postavljali rekorde.«

Pokojniku je bilo ime Mohamed Hasan, bil je oče treh otrok, star je bil 27 let. Na K2 je pritrjeval vrvi za podjetje Lela Peak Expedition. Izkušenj za opravljanje tega zahtevnega opravila ni imel. Delodajalec ga je prvič napotil na osemtisočaka. Kisikove jeklenke ni imel, tudi ustreznih oblačil ne. Morda se mu je udrl sneg pod visoko gredo. Morda mu je spodrsnilo. Na prečnici je omahnil pet metrov v globino. Tri četrt ure je visel z glavo navzdol, preden so ga člani ekipe Norvežanke potegnili na ozko polico in zapustili. Nekaj ur kasneje, med sestopom, so morali vsi zopet stopiti čez Hasana. Tedaj je najbrž že bil mrtev. Z njegovo smrtjo se v Pakistanu ukvarja preiskovalna komisija.

Po prepričanju številnih alpinistov je opisani dogodek še eden v nizu dokazov, da je alpinizem izgubil moralnost. Plaz kritik se je usul tudi na Kristin Harila, ki so ji že pred podvigom očitali neetičnost, saj je rekord dosegla z uporabo kisika v jeklenkah, s pritrjenimi vrvmi, s podporo neštetih šerp in helikopterjev, ki so jo prevažali od enega baznega tabora do drugega. Ali je pripravljena za doseganje rekordov tudi hoditi preko trupel?

Kristin Harila se je v četrtek odzvala na instagramu in sporočila, da prej ni hotela javno govoriti o dogodku zaradi »spoštovanja do Hasanove družine«. Po njenih besedah je njena ekipa skušala pomagati ponesrečencu, s katerim je bila tistega jutra v navezi. Sklenila je nadaljevati vzpon, ker je postalo reševanje prenevarno zaradi množice v ozkem grlu. »Verjela sem, da bo Hasan dobil vso razpoložljivo pomoč in bo preživel,« je zapisala in dodala, da je družina pokojnika v njenih mislih in molitvah.

Norvežanka glasno slavila, Tirolec pomagal družini pokojnika

Kristin Harila je 27. julija v baznem taboru glasno praznovala svoj podvig. Na slavje je bil vabljen tudi Steindl. »Nisem šel, gnusilo se mi je. Tam zgoraj je umrl človek,« je utemeljil svojo odsotnost. S Flämigom se je raje peš odpravil v dolino do Hasanove družine. Bolni vdovi in njunim trem majhnim otrokom sta izročila 2500 dolarjev. Izvedela sta, da je Hasanov delodajalec zavrnil izplačilo plače, ker naročenega dela ni dokončal. Steindl je zagnal dobrodelno akcijo na spletnem portalu Gofundme. Zbral je že skoraj 100.000 dolarjev.

»Delati se, kot da se ni nič zgodilo, in stopiti čez ponesrečenca, da dosežeš vrh, mi je nepojmljivo. Komercializacija je v visokogorju presegla človečnost,« je bil v pogovoru za Dnevnik ogorčen slovenski alpinist in gornik Viki Grošelj, ki se je na K2 povzpel 13. junija 1993. »V dobi ekstremnega turizma je skrb za sočloveka potisnjena v ozadje.«

Nekoč bi bili tovrstni prizori nepredstavljivi. »Ko so leta 1979 sestopajoči z Everesta zašli v težave, se je naslednja trojica takoj odrekla želji, da se povzpne na vrh, in vso energijo vložila v reševanje,« je dodal Grošelj. »Ta etika je bila vsem jasna kot beli dan. Tako kot ljubezen do gora imamo namreč v genih tudi potrebo pomagati človeku v nesreči.«

Z banaliziranjem alpinizma je solidarnost v gorah izrinil egoizem, je prepričan tudi nekdanji alpinist Reinhold Messner. »Preskrbljeni so kot v vrtcu. Ti ljudje niso izkušeni alpinisti, večina jih ni sposobna reševati ponesrečenega, ker praviloma niso pripravljeni na to goro. Ker kupujejo vzpon z vso varnostno mašinerijo in razbremenitvijo. Na Everestu uporabljajo celo helikopterje za prelet prvih težjih prehodov,« je za Der Standard razložil 78-letni Južni Tirolec.

K2 je najnevarnejša izmed petih najvišjih gora na svetu. Po podatkih iz leta 2018 se več kot petina poskusov vzponov konča s smrtjo. Še pred nekaj leti je veljalo, da je komercialno organizirana tura na K2 nemogoča. Danes vzpon na vrh ponujajo vsi večji turistični ponudniki. Na dan nesreče je vrh naskakovalo okoli 200 plezalcev.