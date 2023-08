Tim Brennan, Dropkick Murphys: Igramo, ne spreminjamo sveta

Kmalu bo minilo trideset let, odkar je takrat tridesetletni Ken Casey dobil idejo, da bi začel ustvarjati novo glasbo, nekakšen keltski punkrock. Američan irskih korenin je takrat v neki garaži v ameriški zvezni državi Massachusetts okrog sebe zbral somišljenike in začeli so igrati. Najprej v svoji, nato v tujih garažah, pozneje v telovadnicah, na igriščih, v klubih, pubih, na festivalih. Ameriško-irska punkrock skupina Dropkick Murphys je od tedaj doživela in preživela kasete, zgoščenke in digitalizacijo vsega tega, čase, ko so transparente v občinstvu zamenjali pametni telefoni, popularizacijo, komercializacijo glasbe, ko so nekdaj underground glasbene zvrsti podlegle popolnoma novim tržnim zakonitostim. Preživeli so tudi obdobje, ko so se odri zaprli in festivali utihnili, nazadnje pa dočakali še trenutek, ko je računalnik začel peti namesto njih.