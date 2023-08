Presneti dan solidarnosti!

A smo res prišli v dobo, ko vlada zagrabi za vsako neumnost z družbenih omrežij, se je jezil, ko je poslušal torkova poročila. Že dovolj sta stopila skupaj in po svojih močeh prispevala svoj delež. Dobrodelni SMS je bil poslan, tudi nekaj desetakov Karitasu. V prihodnjih dneh bosta na facebooku še objavila slike pohištva, ki že leta nabira prah na podstrešju. Zdaj bo končno prišlo nekomu prav.

Ampak tega ne bodo vedeli tisti, s katerimi bosta čez vikend čofotala v morju. Vsi ti očitajoči pogledi! Ker onadva, Slovenca, v ponedeljek uživata na dalmatinski plaži, pijeta gemišt in sesata škampe v buzari, medtem ko na tisoče rojakov doma brodi po blatu in se kopa v lastnem znoju ter obupu.

Presneti dan solidarnosti!

Kako zagovarjati dopust v času okoljske katastrofe? Kaj če, po najslabšem možnem scenariju, sosednjo mobilno hišico najameta dedek in babica recimo iz Kamnika ali Mežice, ki sta se z vnuki začasno umaknila s kriznega območja, medtem ko oče in mati rešujeta tisto, kar se še rešiti da? Naj se spreneveda, da zaradi poškodbe ne more vzeti lopate v roko? Naj torej pusti sup in cestno kolo doma? Zakaj ni poslušal sodelavca in raje najel jahte, se je tolkel po glavi. Potem bi se z zaročenko umaknila nekam na samo. Še gola bi se lahko sončila ali celo ljubila na samotni plaži. Prijetno mravljinčenje je v hipu splahnelo. Prevladal je občutek sramu, ki je zlagoma preraščal v jezo.

Presneti dan solidarnosti!

Zakaj mora obstati celotno gospodarstvo? Zakaj moramo vsi odložiti delo? Komu ni jasno, da vlada s tem povzroča zgolj dodatno škodo narodnemu gospodarstvu! Ideja, da se ustavi poslovno življenje na nepoplavljenih oziroma neprizadetih območjih, je neodgovorna, nepremišljena, iracionalna in brez podpore v ekonomski teoriji, je prebral v časopisu. Saj še otrok razume, da vsaka delovna ura šteje!

Presneti dan solidarnosti!

Če so Golobove svetovalke izbrskale iz zgodovine bivše Jugoslavije zamisel o gradnji montažnih nadomestnih gradenj, bi morale kopati še malo globlje. Zakaj se niso spomnile na mladinske delovne akcije? Mar jim ni jasno, da na mladih svet stoji? V Jugoslaviji so mladinske delovne brigade gradile (avto)ceste, postavile del Novega Beograda, več železniških prog, gradile so hidroelektrarne, tovarne, železarne in drugo kritično infrastrukturo.

Vsega tega v Jugoslaviji ne bi bilo, če več deset tisoč pridnih Slovenk in Slovencev ne bi v duhu bratstva in enotnosti nekoč vihtelo krampov in zabadalo lopat. Pri čemer mladinske delovne akcije niso bile le kramp in lopata. Mladi prostovoljci in prostovoljke so imeli na voljo razvejano kulturno in športno dejavnost ter možnost pridobivanja mnogo znanja, med drugim vozniški izpit, ki danes stane na tisoče evrov.

Tako se dviguje domovino iz pepela, ne s prostim dnem! Golob bi moral že zdavnaj aktivirati več kot 100.000 pridnih rok starih med 18 in 20 let, si je prikimaval, medtem ko je zlagal kovčke v prtljažnik. »Mladi bi si krepili dušo in telo v duhu skupnosti in tovarištva, enakosti in svobode. Midva pa bi šla brez slabe vesti na morje!«

Presneti dan solidarnosti!