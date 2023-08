Nebesa Livek

Že od leta 2004 so na Ručnovki nad Livkom, kakih 800 metrov nad Kobaridom, na voljo štiri elegantne, a skoraj razkošne koče, pravi arhitekturni biseri, ki jih je v idealni povezavi starega lokalnega pastirskega sloga in modernih zapovedi postavil arhitekt Rok Klajnšček. Objekti, ki so si jih zamislili kot oddih za premožnejše, od vsega utrujene goste, so v lasti družine Roš, gradnjo sta financirala starša kuharice Ane in novinarke Maje Roš. Zdaj je že nekaj let v glavni vlogi gostiteljice Maja Roš s svojim možem Samom Kanellopulosom. Simpatične, ne prevelike hišice s panoramskimi stekli ponujajo predvsem izjemen pogled na vršace v okolici, spodaj v dolini pa se kot kača vije Soča. Poleg neverjetnega razgleda imajo gostje možnost obiska različnih savn, možnosti za daljše ali krajše sprehode so neomejene, če se ne motimo, so včasih imeli tudi bazen. Zdaj je na voljo brezplačna vinska klet s klasičnimi prigrizki, gostje si lahko pripravijo obilen zajtrk, za pravo večerjo pa se je skoraj logično odpeljati v dolino, v Hišo Franko (k sestri), Topli val ali Hišo Polonka (k bivšemu svaku). Cena koč v teh avgustovskih dneh je 415 evrov na noč.