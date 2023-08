Polnjene paprike so jed, ki je v različnih pojavnih oblikah znana v vseh delih sveta. Seveda pa se tako priprava kot sestavine v različnih delih sveta ustrezno spreminjajo. Težko je povsem zagotovo reči, od kod jed izvira. Morda bi na splošno lahko rekli, da so polnjene paprike pogosta jed v številnih kuhinjah, saj je ideja pravzaprav vezana na očiščene paprike, ki jih enostavno napolnimo z mesom, zelenjavo, sirom, rižem ali omako. Polnjene paprike naj bi največkrat našli na krožnikih v Sredozemlju ali v Severni Ameriki.

Malo južneje od nas na Balkanu jih napolnijo z različno zelenjavo, a dejstvo je, da beseda dolma, ki jo uporabljajo v turščini, enostavno pomeni nekaj polnjenega. Dolma je značilna jed balkanske kuhinje in kot enostavna specialiteta seže prek Iraka, Irana, Turčije, Azerbajdžana in Armenije do osrednje Azije. V Grčiji jih imenujejo gemista, razlika pa je v tem, da tam na enak način kot paprike na istem krožniku dobite tudi polnjene paradižnike.

Na severu Balkana in v osrednji Evropi so paprike tradicionalno polnjene z mleto govedino in rižem (podložene z gosto omako, ki kar kliče po pire krompirju). Nekateri menijo, da originalni recept za jed, ki ji pri nas po domače rečemo »filane paprike«, izvira iz stare madžarske kuhinje. Podobne pripravljajo na severu Hrvaške pa tudi v Vojvodini, v Romuniji pa paprike polnijo s svinjskim mesom, rižem, čebulo in zelenjavo ter jih skuhajo v smetani, paradižniku in začimbah. Tudi v Skandinaviji polnjene paprike pripravijo podobno kot pri nas: z mleto govedino ali svinjino, rižem, različnimi začimbami in zelenjavo. Španci po drugi strani za jed, o kateri danes govorimo, uporabljajo sladke rdeče paprike. Polnila so lahko različna, manj zapovedana kot v naših krajih: lahko gre za sir, velikokrat za mleto govedino, celo mleto ribo. Vse skupaj ponudijo z bešamel omako. Lahko pa napolnijo tudi majhne zelene paprike, zgolj z mladim sirom.

Tudi v Mehiki najpogosteje polnijo zelene paprike. Najraje uporabijo mladi sir in različno pripravljeno, tudi ocvrto meso. V sosednjih Združenih državah uporabljajo zelene paprike, ki jih napolnijo z govedino, krušnimi drobtinami, rižem, jajci in začimbami. Paprike nato kuhajo ali pečejo v pečici in jih običajno postrežejo s paradižnikovo omako. Naj še končamo tam, kjer smo začeli. Ko se konča teritorij dolm in sarm, se na vzhodu v Aziji začne ozemlje indijskega pogleda na polnjeno zelenjavo. Bharva hari mirch je polnjena paprika po indijsko. Največkrat za polnilo uporabijo kuhano meso, krompir, čebulo, kurkumo, čili, koriander, sol ali limonin sok. Polnjene paprike radi pečejo v ponvi ali pečici.

Današnji recept ponuja naš pogled na polnjene paprike po italijansko.

Polnjene paprike po italijansko Sestavine za 4 porcije 100 g riža za rižote 8 večjih paprik 1,5 žlice oljčnega olja 1 čebula 3 stroki česna 500 g mlete govedine 500 g pelatov s sokom 1 pest sesekljanega peteršilja 8 listov sveže bazilike 1,5 žličke suhega origana 150 g naribanega parmezana sol in sveže zmlet poper Priprava 1. Riž skuhamo na tri četrt in ga v cedilu dobro odcedimo, da se ne razkuha. Pečico segrejemo na 200 ºC. Čebulo in česen ločeno drobno nasekljamo. Paprikam odrežemo »klobučke« okrog peclja in previdno izdolbemo semenje. Paprike tesno skupaj zložimo v globok pekač, ki je ravno dovolj velik, da v njem stojijo vse paprike. Notranjost vsake paprike premažemo ali popršimo z oljčnim oljem ter začinimo s soljo in poprom. Porinemo jih v pečico, da se le malce zapečejo, vendar ostanejo čvrste (največ 15 minut)! 2. Medtem na srednje močnem ognju segrejemo veliko ponev. Prilijemo olje, dodamo sesekljano čebulo in med občasnim mešanjem pražimo, da postekleni (približno 4–5 minut). Dodamo česen in pražimo še eno minuto, le toliko, da zadiši. Dodamo mleto meso in med mešanjem pražimo, da lepo porjavi. Solimo in popramo. Grudice mesa razdrobimo in premešamo ter pražimo še 2 minuti. Odstranimo z ognja. Primešamo paradižnike in jih z žlico ali mečkalnikom za pire zmečkamo. Primešamo na tri četrt skuhan riž, sveže sesekljana peteršilj in baziliko ter origano. Po potrebi dodatno začinimo. 3. Mešanico previdno in enakomerno porazdelimo v popečene paprike. Posujemo s parmezanom in pečemo slabe pol ure, da se paprika zmehča, vrhovi pa hrustljavo in zlato zapečejo. Postrežemo toplo, po želji oblito z vročo paradižnikovo omako, in s poljubno prilogo, morda s tradicionalnim pirejem ali popečenimi kruhki. Čas priprave in kuhanja: 50 minut

Mineštra z grahom Potrebujemo 500 g zrnja mladega graha 150 g poljubnih kratkih testenin 100 g gomolja zelene 3 korenčke 1 čebulo 4 stroke česna 1 bučko 3 žlice oljčnega olja timijan, origano, lovor, peteršilj, sol, sveže zmlet poper Priprava Čebulo in česen ločeno narežemo. Korenje ostrgamo in narežemo na tanjše kolobarje. Bučko narežemo na kocke. Zeleno olupimo in narežemo na drobne kocke. V večjem loncu na olju skupaj popražimo čebulo, zeleno in korenček. Ko čebula postekleni, dodamo grah, česen in bučke, premešamo in na majhnem ognju pražimo, da zadiši po česnu. Zalijemo z enim litrom vroče vode, začinimo in pokrito počasi kuhamo približno 20 minut. V lonec stresemo še testenine in jih v juhi skuhamo po navodilu na embalaži. Precej gosti mineštri primešamo nasekljan peteršilj, odstavimo in postrežemo.