Včeraj ob 17. uri so otroci, mali chefi, pod budnim očesom kuharskega mojstra Erika Gomezela pripravili kraške jedi, jih postregli in predstavili obiskovalcem. Danes zvečer bo prav tako v Dutovljah glavni enolog kleti Vinakras Luka Pangos predstavljal izbrane penine kraških peničarjev. Poleg bodo seveda siri Kmetije Žerjal.

Najboljši vinarji in najboljši chefi

»Jutri se bo odvila vinsko-kulinarična zgodba, ki povezuje na eni strani vinarje Združenja Konzorcij kraških pridelovalcev terana, na drugi pa pršut, kraške sire in izbrane jedi chefa Erika Gomezela,« je povedala Tinkara Gulič iz ORA Krasa in Brkinov. Ob 19.30 bo namreč na Bunčetovi domačiji v Dutovljah pokušnja najboljših teranov Konzorcija pridelovalcev terana. Tinkara Gulič je navdušeno nadaljevala: »Dan kasneje pa bodo izbrani kuharski mojstri in izbrani kraški vinarji poskrbeli za novo vinsko-kulinarično doživetje. Ob 18. uri bo na dvorišču Vinakras v Sežani strokovno vodena degustacija avtohtonih vin Krasa, ob 20. uri bodo skupaj z vinarji za čaroben večer poskrbeli chefi Janez Bratovž, Aleš Širca, Matjaž in Matija Cotič, Marino Furlan, Matjaž Lindič in mojstrski rezalec pršuta Janez Jazbec, iz Italije pa bodo pripeljali naravni sladoled iz terana.«

Strašansko živahno bo v soboto, in to na različnih prizoriščih. Tako na primer Mitski park Rodik ves dan vabi na brezplačne vodene oglede razstave Mitske in druge resničnosti. Dopoldne ste sicer vabljeni na triurni, sedem kilometrov dolg nezahteven voden pohod po Teranovi krožni poti. Zbirno mesto bo na osrednjem vaškem trgu v Dutovljah. Najprej si boste ogledali spominsko sobo Borisa Pahorja in Pepine vrtove, nato raziskali arhitekturne bisere vasi, tudi cerkev sv. Jurija, okrog katere je bila nekoč utrdba skrivnostnih templjarjev. Pot vas bo nato vodila med vinograde, borov gozd in travnike, odkrivali boste ostaline prve svetovne vojne in kraško gmajno, ki je večtisočletni rezultat sobivanja ljudi in narave, vmes pa si odpočili pri enem od uveljavljenih vinarjev na »glažu terana in feti pršuta«.

Med deveto in deseto uro dopoldne boste imeli prost vstop v Kobilarno Lipica, če boste pri vhodu povedali stavek: »Smo obiskovalci Praznika terana in pršuta.« Jutri bo tudi dan odprtih vrat Bunčetove domačije, Pepinih vrtov in spominske sobe Borisa Pahorja v Dutovljah, pa tudi Botaničnega vrta Sežana in Kosovelove spominske sobe v Sežani. V osnovni šoli Dutovlje pa so članice KD Kraški šopek pripravile razstavo Pozabljene vezenine. Več kot zanimivo.

Vodeni ogledi pršutarne Ščuka in degustacija pršuta pod 300 let staro murvo, ki s svojo obliko dežnika zagotavlja prijetno senco in posebno doživetje, bodo v Kobjeglavi med 17. in 20. uro, takrat pa lahko v bližnjem Štanjelu odkrivate arhitekturne lepote tega kraja. »No, nekatere zanimivosti in prostore lahko obiščete le v spremstvu vodnika, ki vam bo razkril marsikatero zgodbo, ki jih že od prazgodovine ustvarja življenje tega edinstvenega kraškega naselja,« je pojasnila Katja Kralj, ORA Krasa in Brkinov.

V nedeljo bo še posebej pestro in tudi ta dan bodo zaznamovali številni dogodki na različnih krajih Krasa. V Rodiku so poleg ponovnega pohoda na izlet vabljeni tudi kolesarji na nezahteven, 28 kilometrov dolg štiriurni izlet – iz Dutovelj se boste ob deveti uri peljali po starih kraških kolovozih, mimo kraških zidov in skozi vinograde, vse do upravnega središča Krasa Sežane, kjer stoji eden največjih pridelovalcev terana, vinska klet Vinakras. Iz Sežane se boste ob trasi železnice odpravili do ene najstarejših trt na Krasu v vasi Merče. Ob vrnitvi je predviden postanek v pršutarni Kras v Šepuljah. Ta dan bodo svoja vrata ponovno odprle klet Vinakras, pršutarni s'Krasa Lokev in Kras Šepulje, Kobilarna Lipica in Bunčetova domačija.

Do treh popoldne bo v Dutovljah potekala predstavitev dutovskih društev, opoldne pa se bodo na osrednjem trgu tega kraja zašibile stojnice. Praznik terana in pršuta bo prijazen tudi za najmlajše, ki jih organizatorji med 15. in 19. uro vabijo na brezplačne ustvarjalne delavnice Kreativčki z bleščečimi tatuji, pa na poligone za otroke, na prav posebne kmečke igre Fuldoro, seveda bo tam tudi mogoča poslikava obraza. Različnih delavnic bo še kar nekaj, na primer Mavrična nitka, na kateri bodo najmlajši lahko izdelovali zapestnice, lasne dodatke in živali iz ostankov blaga in volne.

Paša za oči bo popoldansko dogajanje v Dutovljah, začelo pa se bo z godbenim pozdravom Kraške pihalne godbe in mažoretk iz Povirja. Sledila bo znamenita, tradicionalna in pisana povorka, ob 17. uri pa bodo še predstavitve in podelitev priznanj vozovom ter podelitev priznanj najboljšim teranom skupaj s pozdravi vinskih kraljic.

