Predsednik vlade Robert Golob je danes na insatgramu objavil video, v katerem je najavil vladno odločitev o razglasitvi 14. avgusta za dela prost dan. S tem želi vlada omogoči vsej Sloveniji, da pomaga prizadetim v poplavah. Golob je dan poimenoval »dan solidarnosti«. Ker je umeščen med vikend in praznik Marijinega vnebovzetja, bo pomenil štiri dela proste dni v kosu.

Golob je povedal, da je bil dela prosti dan 14. avgusta med predlogi, ki jih je vlada prejela za boljše soočanje s posledicami poplave, in da ga je vlada sprejela. »Želimo, da Slovenija te težke in naporne dni zaključi v duhu solidarnosti. Da pomagamo znancu, sosedu, prijatelju, vsem, ki so jih prizadele hude poplave,« je še zapisal v objavi ob videu.