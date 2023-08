Panathinaikos Andraža Šporarja, Benjamina Verbiča in Adama Gnezde Čerina bo v primeru napredovanja proti Marseillu igral proti boljšemu iz dvoboja med Brago in Bačko Topolo.

Graški Sturm Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata se bo, če bo v 3. krogu izločil PSV Eindhoven, zoperstavil zmagovalcu obračuna med Glasgow Rangers in Servette.

Slovan Bratislava Kenana Bajrića pa bo v primeru slavja proti Maccabiju Haifi v zadnjem kvalifikacijskem krogu igral proti Young Boys iz Berna.

Prve tekme zadnjega kroga bodo 22. in 23. avgusta, povratne pa 29. in 30. avgusta. Zmagovalci teh dvobojev se bodo prebili v skupinski del lige prvakov, poraženci pa bodo nadaljevali v skupinskem delu evropske lige.

Jasno je že, da bodo v skupinskem delu lige prvakov igrali branilec naslova Manchester City, iz Anglije še Manchester United, Arsenal in Newcastle, iz Španije pa Sevilla, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid Jana Oblaka in Real Sociedad.

Iz Italije bodo igrali Napoli, Inter, Milan in Lazio, iz Nemčije Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška ter Union Berlin, iz Francije PSG in Lens, iz Portugalske Benfica in Porto, iz Nizozemske Feyenoord, iz Ukrajine Šahtar Doneck, iz Avstrije Salzburg, iz Srbije Crvena zvezda, iz Škotske pa Celtic.

Pari zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov:

Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys Bern

Antwerpen - AEK Atene/Dinamo Zagreb

Rakow Czestochowa/Aris Limassol - Koebenhavn/Sparta Praga

KI Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray

Rangers/Servette - PSV Eindhoven/Sturm Gradec

Braga/Bačka Topola - Panathinaikos/Marseille