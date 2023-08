Izkušnja zna biti čudaška. Voziš se po na pol prazni avtocesti. Pred seboj od Brezovice do vrhniškega klanca skoraj ne vidiš avtomobila, medtem pa se približuješ koloni treh, ki vozijo po levem pasu. Če dogodka ne bi doživel v živo, bi mislil, da gre za fotomontažo in da je nekdo s fotografije izbrisal vse tovornjake, kombije, avtodome z nizozemskimi registrskimi tablicami in vsa druga transportna sredstva, ki bi utemeljevala takšno vožnjo. Saj vsi razumemo, da je navada železna srajca in z vzponom neoliberalizma že otroke učijo, da je treba živeti na prehitevalnem pasu, a to počasi postaja prismuknjeno. Se pa lahko »tolažimo«, da v tem nismo edini. Pred dobrim tednom sem pred odcepom Malence naletel na skupino treh čeških vozil v strnjeni koloni na prehitevalnem pasu. Kjer je omejitev 80 km/h, so vozili 62 km/h. Tako je vsaj pravila tabla z meritvami hitrosti. Pred seboj niso imeli nikogar, za seboj pa kolono na obeh pasovih.

Kot sta nam pred dobrimi 200 in 250 leti pojasnila Kant in nato še Hegel: pridobivanje koristi z izigravanjem pravil deluje, zgolj dokler gre za izjemne dogodke nepoštenih posameznikov, ki izkoriščajo pravilno delovanje občega prebivalstva. Ko vsi pričnemo izigravati pravila, pridobivanja koristi ni več. Selitev vseh na prehitevalni pas ne pomeni, da vsi potujemo hitreje in brez vozil pred seboj. Pomeni zgolj to, da se vozimo kot Angleži, ostale udeležence pa silimo v to, da vozijo z našim tempom ali pa se spustijo v nevarna prehitevanja po desni. Ta so z vozili z volanom na levi strani nevarnejša, saj je pregled, kaj se dogaja desno od kolone, slabši in zahtevajo večjo varnostno razdaljo, kar je nov problem.

Da bi se izognili poangleženju, torej ponovimo osnove. Takole piše na portalu ECPP.si: »Če prehitevamo vozilo, in ko se vozilo pojavi v našem notranjem vzvratnem ogledalu – vklopimo desne utripalke ter se vrnemo na sredino izhodiščnega prometnega pasu AC. Če je vozil na desnem prometnem pasu več in na primerni varnostni razdalji, lahko s prehitevanjem nadaljujemo, razen če bi s tem ovirali vozila, ki pripeljejo za nami in imajo višjo hitrost. V tem primeru prehitevanje prekinemo.«