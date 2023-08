Za vami je prvi teden priprav na novo sezono. Kakšni so občutki?

Tisti, ki smo bili v reprezentanci, kaj veliko časa za regeneracijo in rehabilitacijo nismo imeli, sicer pa smo se že pred uradnim začetkom priprav dobili na neuradnih treningih, da smo malo potipali led. Vemo, da v Sloveniji nimamo ravno veliko ledenih ploskev, tako da vmes malo izgubimo stik z ledom. Drugače pa je bil prvi teden naporen, kar je tudi prav. To, kar bomo naredili do začetka lige ICEHL, se nam bo obrestovalo med sezono. V tem času smo se tudi bolje spoznali z novinci, prav tako z novim pomočnikom trenerja Jarmom Sainio, medtem ko prvega trenerja Anttija Karhulo večina igralcev že dobro pozna. Vsi si želimo, da bi bili v ligi ICEHL konkurenčni, zato še toliko bolj garamo.

Letošnja ekipa je dodobra prevetrena, prišli so novi tujci, veliko je mladih slovenskih hokejistov, omenili ste tudi že novega pomočnika trenerja. Kako gledate na vse te spremembe?

To je šport, lahko rečemo tudi posel, zato smo igralci navajeni, da vsako sezono začenjamo z novimi obrazi. Ene vezi se prekinjajo, prihajajo drugi igralci, išče se nova kemija. Za zdaj je vse v redu, vzdušje je dobro, tako na ledu, v slačilnici, kot izven nje. Na tem moramo graditi, moramo biti pozitivni in stremeti k temu, da bomo čim boljši.

Po odlični prvi sezoni po vrnitvi v ligo ICEHL, ste lansko končali prehitro, bilo je tudi nekaj nezadovoljstva, prav tako je prišlo do menjave trenerja.

Tu ni kaj skrivati. Lanska sezona je bila slabša od pričakovanj, saj smo jo končali že konec februarja, vendar smo nanjo tisti, ki smo ostali v ekipi, že pozabili. Ohraniti moramo tiste pozitivne zadeve, ki so vsekakor tudi bile, predvsem pa popraviti tiste, ki so bile slabe.

Ena od prednosti bi lahko bila, da ste trenerja Karhulo spoznali že proti koncu sezone, tako da že poznate njegov način dela in razmišljanja?

Vsekakor je dobro, da sezono začenjaš s trenerjem, ki ga že poznaš, prav tako on tebe. Na ta način privarčuješ vse te dneve spoznavanja, kar terja določeno energijo. Spoznali smo ga že lansko sezono, vemo, kako dela, kaj zahteva od nas in temu se moramo prilagoditi.

Letošnja ekipa bo mlajša od lanske, zato boste starejši igralci na določen način v dvojni vlogi, saj boste tudi neke vrste mentorji mlajših soigralcem.

Na nas starejših je, da pomagamo v razvoju mlajših igralcev. Zanje je Olimpija lahko dobra odskočna deska, da v roku dveh, treh let napredujejo in da gredo potem lahko v še močnejše lige, kot je ICHEL. Vsekakor jim to privoščim, to pa bi bilo dobro tudi za reprezentance. V vsakem primeru pa je na vsakem od nas, da upravičimo zaupanje, ki ga imamo od vodstva kluba, saj nas drugače ne bi bilo v njem. To je tudi način, kako priti do uspeha.

Pred začetkom sezone ste podpisali triletno pogodbo. Ali to pomeni, da boste v zeleno-belem dresu končali kariero?

To skoraj zagotovo. Z ženo in otroki smo v tujini dali skozi, kar smo dali, tako da mislim v Tivoliju tudi končati igralsko kariero. Ali je bila to moja zadnja pogodba, ki sem jo podpisal, je še težko reči. Odvisno bo tudi od poškodb in od tega, kako uspešen bom na ledu.

Koliko vam bo lažje, da se je vrnil tudi Žiga Pavlin, še en igralec z avtoriteto?

Več takšnih je v garderobi, lažje je. Vsakdo ima svoje prednosti, eden je morda glasnejši v garderobi, kjer lahko malo več pove, drugi svoje vodstvene sposobnosti pokaže na ledu, tako da se lahko dopolnjujemo in s te strani mi bo nedvomno lažje, kot če bi bil sam.

Bo pa letošnja sezona drugačna tudi v smislu, da ne boste igrali lige prvakov in da se v miru pripravljate le na ligo ICEHL?

Res je. Imamo natančno mesec in pol, da se optimalno pripravimo na začetek sezone. V tem času bomo odigrali nekaj pripravljalnih tekem, da bomo videli, kje smo. Rezultati na teh tekmah ne bodo v ospredju, videli pa bomo, kako smo kondicijsko pripravljeni, kako delujemo na ledu in bomo to stopnjevali do začetka sezone. Morali bomo zavihati rokave, se poglobiti v delo in narediti vse, da ne razočaramo navijačev. Vsekakor je prvi cilj uvrstitev v končnico.

Kako pa napolniti Tivoli, da ne bo tako prazen, kot je bil lani?

Vsi se trudimo, da bi bilo več gledalcev. Seveda je v prvi vrsti rezultat tisti, ki privabi navijače, toda če bodo videli, da vsako tekmo igramo srčno, da imamo pravo energijo, verjamem, da jih bo vsako tekmo več na tribunah.

Če se dotakneva še reprezentance. Matjaž Kopitar ne bo več selektor, kaj pa vi, ali ste še pripravljeni igrati zanjo?

Težko bi karkoli komentiral glede Kopitarja. Na žalost v Latviji nismo ohranili statusa v elitni diviziji, čeprav nismo igrali slabo. Hokejska zveza nam je omogočila odlične pogoje, toda žal smo izgubili tri, štiri tekme le z golom razlike, in če bi od teh dobili tekmo ali dve, bi bilo vse drugače. Osebno sem za reprezentanco pripravljen igrati še naprej. Nikoli do zdaj nisem zavrnil ne novembrskih ne februarskih zborov, kaj šele svetovna prvenstva in še vedno sem na voljo, če me bo novi selektor vanjo poklical.