Slovenska kolesarska reprezentanca jutrišnjo cestno dirko pričakuje z velikim optimizmom. Kolesarji so odločeni, da prekinejo niz neuspehov v boju za mavrično majico, saj je kolajna na cestni dirki svetovnega prvenstva edino, kar še manjka zlati generaciji. Edini Slovenec, ki si je nadel kolajno okoli svojega vratu na SP-ju, je Andrej Hauptman. Na prvenstvu v Lizboni leta 2001 je bil tretji. »Kolajna na svetovnem prvenstvu bi bila zagotovo češnja na vrhu torte te generacije,« je že večkrat poudaril Luka Mezgec, ki bo s svojimi izkušnjami eden ključnih mož na cesti od Edinburga do Glasgowa. »Mislim da je jutri izjemna priložnost. Tadej Pogačar je kolesar, ki lahko zmaga na vsaki dirki,« v kapetana reprezentance verjame izkušeni Kranjčan, ki bo slovenske barve branil že na osmi cestni dirki za SP.

Treba si je zaslužiti spoštovanje

Na včerajšnji spletni videokonferenci so se z novinarji družili Luka Mezgec, Domen Novak in selektor Uroš Murn, prvo imel slovenske reprezentance Tadej Pogačar ni bil prisoten. Slovensko moštvo, poleg Pogačarja, Novaka in Mezgeca bodo jutri dirkali še Matevž Govekar, Kristijan Koren, Tilen Finkšt, Jaka Primožič in Anže Skok, ni v polni postavi. Murn v prvi vrsti pogreša oba člana Jumbo-Visme Primoža Rogliča in Jana Tratnika, ki se pripravljata na Vuelto, in Mateja Mohoriča. »Res je, da nimamo popolne ekipe in tako močne kot nekatere druge reprezentance. Predvsem nam manjka Matej, ki bi bil zagotovo lahko ena dodatna možnost. Vseeno moramo poskrbeti, da dirko naredimo čim težjo, saj ima tako Tadej več možnosti tudi za zmago. Izbrali smo kolesarje, ki se lahko dobro znajdejo na tej progi,« je ekipo komentiral selektor Uroš Murn.

Kolesarje čaka kar 271,1 kilometrov in 3570 višinskih metrov. Prvih 130 kilometrov je potovalnih, nato pa sledi deset izjemno tehnično zahtevnih krogov po glavnem mestu Škotske. En krog ima kar 45 zavojev in nima praktično metra ravnine. Traso so kolesarji včeraj preizkusili, še kako dobro pa jo pozna Luka Mezgec, saj je na identičnem krogu nastopal že na evropskem prvenstvu leta 2018. »Čeprav nismo v najmočnejši postavi, bomo že v prvem delu dirke morali pokazati, zakaj smo tu. Morali bomo tudi žrtvovati kakšnega kolesarja pri lovljenju uvodnega bega, iz katerega končnega zmagovalca ne bo. Morda se komu zdi to neumno, a le tako si prislužiš spoštovanje, da si na dobrih pozicijah tudi v odločilnih trenutkih dirke,« je nekaj načrtov razkril izkušeni Gorenjec. »Dirka se bo odločila v Glasgowu. Ves čas bo treba biti v ospredju, saj je cesta zelo slaba in bo verjetno prihajalo tudi do padcev. Ob takšni dolžini bo šlo za dirko na izpadanje, razpleta pa ni mogoče napovedati,« je še dodal Luka Mezgec, ki je priznal, da imajo na papirju najmočnejše kolesarje Belgijci. Za Belgijo bodo mavrično majico v prvi vrsti napadali branilec naslova Remco Evenepoel, Wout van Aert in Jasper Philipsen, a njihova težava je ta, da niso tako homogeni kot Slovenci, ki imajo v Pogačarju izrazitega kapetana ekipe. »Imamo izkušnje in se zavedamo svojih kakovosti. Izkoristiti bomo morali tudi druge ekipe, a mislim, da nam lahko uspe,« pa je dodal Domen Novak.

Postavlja se vprašanje, v kakšni formi je Tadej Pogačar, ki vse od zaključka dirke po Franciji ni dirkal. »Na svetovnih prvenstvih navadno zmagujejo kolesarji, ki imajo za seboj ravno odpeljano tritedensko dirko. Letošnji Tour je bil sicer zelo zahteven, a mislim, da je ta premor 14 dni ravno pravšnji in je Tadej v vrhunski formi,« nad pripravljenostjo ni zaskrbljen Uroš Murn. Da so noge prave je potrdil tudi Mezgec, ki je prav tako nastopal na dirki po Franciji. »Moja naloga je tudi ta, da mlajšim kolesarjem iz kontinentalnih ekip pokažem, da se lahko komolčkajo z ostalimi fanti. Treba jim je izbiti strah oziroma spoštovanje, ki ga imajo včasih do kolesarskih zvezdnikov. Oni nas bodo v ospredju držali prvih nekaj krogov v Glasgowu, nato pa je na nas, da poskrbimo za Tadeja,« je zaključil Luka Mezgec, ki je s 35. leti pravi mentor vsem, ves čas pa s šalami skrbi tudi za dobro vzdušje.

Mohorič dokončal delo

Da bo Murn jutri v Glasgowu najbolj pogrešal Mateja Mohoriča, je kolesar iz Podblice pri Kranju pokazal na dirki po Poljski. Osemindvajsetletnik je v življenjski formi, kar je z etapno zmago pokazal že na dirki po Franciji, sedaj pa je na Poljskem prišel do skupne zmage na dirki svetovne serije. Na sedmih etapah je nanizal same vrhunske uvrstitve. Na tretji in peti etapi je bil drugi, drugi dan dirke pa je za seboj pustil vso konkurenco. Najbolj je navdušil v četrtek z izjemno kronometrsko vožnjo, ko je dosegel enajsti čas in zadržal skupno vodstvo na dirki. Pri tem mu je bila naklonjena tudi sreča, saj sta s Portugalcem Joaom Almeido (UAE Emirates) imela enak čas, Mohorič pa je rumeno majico zadržal za 74 stotink. Portugalec se ni predal niti na včerajšnji ravninski etapi, ko je Slovenca izzval na letečem cilju, a je bil ta pripravljen in na koncu osvojil tri bonifikacijske sekunde, član UAE-ja pa dve. »Z Joaom sva zamenjala mesti iz leta 2021, ko me je premagal on. Za menoj je odlična dirka, predvsem sem zadovoljen z z vožnjo na čas, kjer sem dal vse od sebe,« je po četrti skupni zmagi na etapnih dirkah v karieri povedal Matej Mohorič. Na dirki je nastopal tudi Matevž Govekar, ki se je takoj po koncu odpotoval na Škotsko, da bo nastopil na svetovnem prvenstvu.

Dirka po Poljski, skupno: 1. Mohorič (Slo, Bahrain-Victorious) 26,17:48, 2. Almeida (Por, UAE Emirates) + 0:01, 3. Kwiatkowski (Pol, Ineos Grenadiers) + 0:17, 4. Van Wilder (Bel, Soudal-Quick Step) + 0:22, 5. Cattaneo (Ita, Soudal-Quick-Step) +0:41, 98. Govekar (Slo, Bahrain-Victorious) + 33:05.

*** 450 zahtevnih zavojev čaka kolesarje v desetih krogih v Glasgowu. Najboljši kolesarji na svetu bodo imeli torej številne priložnosti za odločilni napad.