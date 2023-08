Plazilce, ki so bili zapakirani v škatle z luknjami, so zasegli in jih bodo sedaj vrnili v Malezijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Številni zbiratelji povprašujejo po vseh vrstah eksotičnih živali, tudi po pitonih. Ti sicer niso strupeni in svoj plen ubijejo tako, da ga ovijejo. Običajno se hranijo s toplokrvnimi živalmi, kot so ptice in majhni sesalci.

Kot poroča malezijski časnik Malay Mail, tihotapci divjih živali pogosto poskušajo iz jugovzhodne Azije v Indijo pripeljati eksotične plazilce. Kdo naj bi bil kupec 47 pitonov in dveh kuščarjev pa za zdaj ni znano.