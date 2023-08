V prvih letih delovanja ansambla so se udeleževali vseh večjih narodnozabavnih festivalov, od Graške Gore, Vurberka do Števerjana, Ptuja …, in dosegali lepe rezultate. Sedaj najraje igrajo na veselicah in osebnih ter poslovnih zabavah in plesih. Fantje pravijo, da so še posebej veseli in ponosni na sodelovanje z Lojzetom Slakom. »Skupaj smo ustvarili CD-ploščo z naslovom Po Slakovi poti, po katerem se imenuje tudi naš vsakoletni koncert, ki ga pripravimo v Velenju. Lojze Slak nam je zaupal, da ga spominjamo na njegov ansambel.«

Sedanji vodja ansambla, vokalist in basist Kristijan Kolenc, nam je o pesmi Ona diši po pomladi povedal: »Ta valček smo člani ansambla Spev prvič javno zapeli na poroki, ko sta si usodni da izrekla brat našega pevca Marka Mitja in njegova Janja. To je bilo leta 2014. Kmalu zatem smo jo posneli v studiu, sledil je še videospot. Glasbo in besedilo sta delo Igorja Pirkoviča. Takoj smo opazili, da je pesem nekaj posebnega, saj jo je poslušalstvo hitro vzljubilo. Veseli smo, da je še zdaj ljudem pri srcu, saj jo na nastopih redno izvajamo, na željo prisotnih tudi po večkrat zapored.« Videospot so posneli v idiličnem Robanovem kotu, ki da skladbi še dodatni romantični pridih.

Člani Ansambla Spev v svojem delu uživajo. Pravijo, da je to je njihovo poslanstvo. »Občutek, ko ljudje z nami zapojejo, zaplešejo, se nasmejijo, je lep. Veselimo se glasbenih let, ki so pred nami. Naj živi ljubezen!«