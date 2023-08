Vsak ljubitelj grške kulinarike pozna tamkajšnji značilni delikatesni izdelek – sir feta. Denimo grška solata je klasika, ki si je noben sladokusec ne zna predstavljati brez tega okusnega belega sira. Gre za zrnat, a kompakten, rahlo staran sir v slanici, ki ga pridelujejo iz čistega ovčjega ali okoli 70 odstotkov ovčjega in 30 odstotkov kozjega mleka. Leta 2002 so Grki to zaščitili in se feta lahko imenuje le sir, ki je iz omenjenih domačih vrst mleka nastal v Grčiji, pa še to le na določenih območjih. Pred tem so pod enakim imenom po svetu prodajali tudi številne na prvi pogled podobne sire iz kravjega mleka, ki s pravo feto niso imeli nič skupnega. Še vedno jih lahko najdemo na trgovinskih policah pod imeni fetaki, fitaki ali podobnimi, ki namigujejo na grško feto, a podobnosti v teksturi in okusu pravzaprav sploh ni. Splača se kupiti pravo grško feto (če jo kupimo v državah EU in na njej piše »feta«, smo na pravi poti), raznim ponaredkom pa se raje izognimo.

Prava čvrsta feta je vsestransko uporabna: tako za solate in druge sveže jedi kot za pite ter druge pečene in kuhane jedi. Postrežemo jo lahko surovo, kot rezani namizni sir ali v solati. Manj znano je dejstvo, da iz fete, zavite v vlečeno testo in pobrizgane z dobrim oljčnim oljem, nastane imenitna pita, ki bi ji lahko rekli grški sirov burek. Z dodatkom špinače pa špinačni. Ampak najokusnejša je sveža, surova feta. Pokapamo jo s čim boljšim ekstra deviškim oljčnim oljem, posujemo s suhim origanom in postrežemo s kakšnimi aromatičnimi oljkami. Če dodamo še na kocke narezane sveže kumare, paradižnik in papriko ter malo čebule, nastane grška solata, prima priloga k mesu z žara, ki jo lahko z dobrim kruhom predelamo v samostojno jed. Lahko pa feto zgolj popečemo in postrežemo v sendviču in podobno.

Grki so sir iz ovčjega in kozjega mleka izdelovali vsaj že v 8. stoletju pred našim štetjem in je bil v grški kulinariki zelo razširjen, feto kot takšno, a pod izvirnim grškim imenom prósphatos, ki pomeni mlad ali svež, pa so prvič omenjali v bizantinskem obdobju, ko so jo pridelovali na Kreti in tudi v Tesaliji. V poznem 15. stoletju je Italijan Pietro Casola, ki je obiskal Kreto, podrobno opisal, kako tam prodajajo feto, ki jo hranijo v slanici.

Feta si je ime v 17. stoletju sposodila iz italijanščine in pomeni rezina. Domnevno zaradi tega, ker so jo nekoč rezali na kose, ki so jih razporedili v sod s slanico. In v takšnih kosih jo lahko kupimo še danes. Privoščite si jo v kombinaciji s svežo poletno zelenjavo! Pa srečno!

Testenine s feto, zelenjavo in filejem Sestavine za 4 porcije 400 g sira feta, 400 g piščančjega fileja, 250 g testenin, 3 paprike babura, 4 zrele paradižnike, 200 g razkoščičenih oljk, 1 čebulo, 3 stroke česna, 2 dl piva, 1 dl oljčnega olja, 1 pest sveže bazilike, zdrobljen origano, sol, poper. Priprava 1. Čebulo narežemo, česen nasekljamo, paradižnik in papriko narežemo na majhne kose. Meso narežemo na manjše kocke. Feto narežemo na večje kocke. V loncu na malo olja popražimo čebulo in dodamo česen. Ko zadiši, primešamo papriko. Posolimo in počasi pražimo, da robovi porjavijo. Predenemo jo na toplo, v isti ponvi pa popečemo meso. Ko tekočina povre, prilijemo pivo in premešamo. Ko pivo povre in se meso lepo rjavkasto zapeče, ga vsujemo k papriki na toplo. 2. Testenine po navodilih na embalaži skuhamo na zob in jih odcedimo. Primešamo jim zelenjavno omako in cele ali narezane razkoščičene oljke ter pustimo na toplem. Med tem močneje segrejemo isto ponev, kjer smo pekli papriko in meso, ter vanjo čim dlje vsaksebi nadevamo kocke fete. To moramo početi na močnejšem ognju, sicer se feta začne taliti, še preden se zapeče. Medtem posolimo in grobo narežemo baziliko. Ko je feta zlato popečena (če se malo stali, nič narobe), jo odstavimo. Na krožnike nadevamo testenine z omako, nanje pa enakomerno razdelimo paradižnik in meso ter popečeno feto. Skupaj z listnato solato postrežemo kot samostojno jed, zraven pa ponudimo izbrano vino ali pivo. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

Hladna juha gaspačo Potrebujemo 1 kg zrelega paradižnika, 1 kumaro, 2 papriki, 2 stroka česna, 1 čebulo, 100 g starega kruha, 2 žlici kisa, oljčno olje, sol, sveže zmlet poper. Priprava Vso očiščeno in narezano zelenjavo stresemo v veliko skledo. Dodamo nadrobljen star kruh, solimo in popramo ter prilijemo kis in nekaj žlic olja. Vse dobro premešamo in zmečkamo kar z rokami. Pokrijemo in postavimo na hladno za vsaj pol ure, še bolje čez noč. Stresemo v mešalnik in gladko zmeljemo, po potrebi dodamo še malo olja. Spet pokrijemo in dobro ohladimo. Gaspačo nalijemo v skodelice in postrežemo s popečenimi kockami, kakšnim listom bazilike in brizgom oljčnega olja.