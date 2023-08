Kot so zapisali pri S&P Global, sta hitreje kot junija upadla tako obseg proizvodnje kot novih naročil, manj je bilo tudi zaposlovanja. Ob neupoštevanju mesecev, ki so jih prizadele omejitve zaradi pandemije covida-19, gre za največje zmanjšanje proizvodnje v tovarnah in padec povpraševanja po izdelkih od globalne finančne krize v letih 2008–2009, pravijo v S&P Global. Indeks je julija padel šesti mesec zapored in je na najnižji ravni od maja 2020. Pod mejo 50 točk, ki označuje rast oziroma padec v dejavnosti, je 13. mesec zapored. S&P Global je pred dobrim tednom dni objavil podatke za širši indeks PMI za gospodarsko dejavnost, ki se je julija z junijskih 49,9 točke znižal na 48,9 točke, kar je najnižja raven v osmih mesecih. Julija se je skrčil tudi kitajski predelovalni sektor, potem ko je v predhodnih dveh mesecih beležil rast, je pokazala raziskava družbe Caixin. Podjetja pravijo, da tržne razmere tako doma kot v tujini vplivajo na povpraševanje potrošnikov. Indeks nabavnih menedžerjev PMI, ki ga za Caixin izračunava družba S&P Global, je bil julija pri 49,2 točke, potem ko je junija znašal 50,5 točke. Proizvajalci pravijo, da se povpraševanje zmanjšuje; prvič po januarju so morali zmanjšati proizvodnjo, skladno s tem se je zmanjšala tudi njihova nabava.