Nasilje v družini: Tudi za nasilneža obstaja zdravilo

Jugoslovanska delegacija je leta 1985 na svetovnem kongresu žensk v Nairobiju poročala, da v Jugoslaviji ne obstaja niti en sam primer nasilja nad ženskami. To seveda niti približno ni bilo res. Pretepanja, zlorab, mučenja v družini se takrat pač ni resno obravnavalo. Nanje se je gledalo kot na zasebni problem. Zahvaljujoč strokovnjakom, policiji, pravosodju, nevladnim organizacijam, medijem in drugim se je to sčasoma spremenilo. Danes vemo, da gre za družbeni problem, da je treba o klofutah, zmerljivkah, grožnjah med štirimi stenami javno govoriti in nanje opozarjati. Saj bodo žrtve le tako vedele, da niso same in da jih ob prijavi nasilneža, pa naj bo ta korak še tako zelo težak, čakata širša podpora in pomoč.