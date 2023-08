Dars je v polletju prodal 873.564 letnih vinjet, kar je odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Pri tem se je prodaja letnih vinjet za motorna kolesa (razred 1) povečala za 24 odstotkov na 4270 vinjet, za osebna vozila (cestninski razred 2A) zmanjšala za odstotek na 810.567, za kombije (razred 2B) pa je ostala nespremenjena pri 58.727 vinjetah.

Prodaja mesečnih vinjet se je v prvi polovici leta v primerjavi s prvo lansko povečala za osem odstotkov na 642.276 vinjet. Prodaja mesečnih vinjet je za osebna vozila narasla za osem odstotkov na 606.402 vinjet in za kombije za 10 odstotkov na 35.874 mesečnih vinjet, so za STA povedali na Darsu.

Prodaja polletnih vinjet je v obsegu 18.081 vinjet ostala na enaki ravni. Prodaja tedenskih vinjet se je medtem povečala za 14 odstotkov na 2,21 milijona vinjet. Najbolj ali za 20 odstotkov se je povečala prodaja tedenskih vinjet za motorna kolesa (30.408), za osebna vozila se je povečala za 14 odstotkov na dobra dva milijona, za kombije pa za devet odstotkov na 142.093 tedenskih vinjet.

Vrednost v letošnjem polletju prodanih vinjet je bila za 37,08 milijona evrov višja od tiste v prvi polovici leta 2021 in za 42,76 milijona evrov od tiste v prvi polovici leta 2020.

Največ e-vinjet prodali voznikom iz Nemčije

Dars je od decembra 2021, odkar so v veljavi elektronske letne vinjete (medtem so tedenske in mesečne vinjete v elektronski obliki v veljavi od februarja 2022) pa do 30. julija letos prodal skupno 12,92 milijona e-vinjet. Od teh so več kot polovico ali 55 odstotkov predstavljale tedenske vinjete za osebna vozila. S 23 odstotki so sledile mesečne in s 15 odstotki letne vinjete za osebna vozila.

Največ ali četrtino e-vinjet je Dars prodal uporabnikom z vozili z nemško registrsko oznako. Sledili so uporabniki s slovensko (21 odstotkov), avstrijsko (14 odstotkov), italijansko (osem odstotkov), hrvaško (šest odstotkov), češko (štiri odstotke), švicarsko, madžarsko in poljsko (po tri odstotke) ter romunsko, nizozemsko, bosansko in francosko registrsko oznako (po dva odstotka), so navedli.

Darsovi cestninski nadzorniki so v okviru nadzora uporabe e-vinjete med januarjem in 23. julijem letos izdali skupno 29.928 plačilnih nalogov, kar je več kot v primerljivem obdobju leta 2022, ko so jih izdali izdali 23.110.

Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne e-vinjete pomeni kršitev zakona o cestninjenju, za kar je predpisana globa v višini 300 evrov. Če cestninski zavezanec neupravičeno prenese registrsko tablico vozila, na katero je vezana veljavna e-vinjeta, na drugo vozilo ali na vozilo, ki ni uvrščeno v isti cestninski razred, znaša globa 500 evrov. Pobrane globe od cestninskih prekrškov se stekajo v državni proračun.