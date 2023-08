V izjavi ob smrti so navedli, da se je Angus Cloud težko soočal z nedavno smrtjo svojega očeta in da je imel stalne težave z duševnim zdravjem.

Ena najbolj gledanih serij

Serija Evforija z glavno igralko Zendayo je ena najbolj gledanih serij HBO vseh časov. Cloud je v njej igral preprodajalca mamil.

Serija, ki so jo v prvi od dveh sezon predvajali leta 2019, je sicer sprožila tako pohvale kot polemike zaradi mračnega prikaza težav, s katerimi se soočajo sodobni ameriški najstniki. Spremlja skupino srednješolcev v Kaliforniji, ki spoznavajo ljubezen in prijateljstvo, pa tudi svet mamil, seksa, različnih strahov in družbenih medijev.

V igralstvo je Cloud zašel po naključju po tem, ko ga je odkril vodja kastinga, ko se je s prijatelji sprehajal po ulicah Brooklyna v New Yorku. Evforija je bila njegova prva igralska naloga.

Poleg tega je igral v manjših vlogah v filmih North Hollywood in The Line ter nastopil v nekaj videospotih. Med drugim je sodeloval s pevci Becky G, Karol G in Juice WRLD.