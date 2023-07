Dober glas seže v deveto vas

‘Oprostite, ali morda veste, kje je turistični informacijski center?« sta me v Kranju konec minulega tedna na parkirišču pred starim mestnim jedrom nagovorila starejša Francoza. V gorenjsko prestolnico sta z ogromnim avtodomom zavila iz Šobca, kjer sta več dni počitnikovala. »Zato, ker sva na spletu brala, da gre za čudovito mesto, polno kulture, prijazno do ljudi in obkroženo s krasnimi razgledi na okoliške gore. Pa tudi zato, ker ne marava preveč obleganih krajev, hrupa velikih mest in drenjanja v vrstah. Bolj ceniva mir in lepo naravo, pa tudi človeško ribico bi si rada ogledala v živo,« sta zakonca iz Lyona skoraj v en glas pojasnila svoj obisk v Prešernovem mestu. Da se tam v letošnjem poletju veliko dogaja, ne pričajo le polne gostinske terase ob večerih in do zadnjega kotička obiskani koncerti v sklopu festivala Prešerno poletje, porast turističnega obiska potrjujejo tudi številke.