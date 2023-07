Visoke standarde je, kar se tiče zaslužkov v najelitnejšem motociklističnem razredu, v preteklosti postavil legendarni Italijan Valentino Rossi, saj bodo njegove zaslužke konkurenti težko presegli.

Valentina Rossija navijači že nekaj časa ne morejo spremljati več kot dirkača v svetu motociklističnega razreda motoGP, toda mogočna »senca« legendarnega Italijana ostaja prisotna, na takšen ali drugačen način. Večkratni svetovni prvak elitnega razreda je bil veliko sezon razred zase, kar se tiče dirkalnih okvirjev, a dejstvo je tudi, da je na vrhuncu svoje kariere zelo dobro zaslužil. Dirkaški doktor je bil zgodba zase, oboževan med navijači in dovolj karizmatičen s svojo javno podobo, da so mu bili naklonjeni tudi številni pokrovitelji.

Zato ni presenetljivo, da je bila Rossijeva pogodba »najtežja« v zgodovini tega športa in doslej ga še nihče ni presegel. Na dobri poti, da se mu približa, je bil Španec Marc Marquez, ki je obetal, da bo podiral številne rekordne mejnike, tudi finančne, a mu v zadnjih sezonah ne gre po načrtih. Marquez je šestkratni svetovni prvak razreda motoGP in upa na sedmi naslov, s katerim bi se izenačil s Rossijem, toda počakati bo moral vsaj še eno sezono.

Marquezu dobrih 12,5 milijona evrov plače

Marquezu poškodbe krepko krojijo kariero, čeprav je v trenutnem okolju in razmerah kraljevskega moto razreda finančna številka 1, Honda mu zadnji dve leti plačuje po 12,5 milijona evrov na sezono. Ima še dve leti veljavno pogodbo, vendar se šušlja, da bo morda zamenjal moštvo. Seveda je omenjena vsota le osnova, veliko mu prinesejo še bonusi, ki pa jih letos ne bo veliko. Kot poroča časnik Marca, bi mu za naslov prvaka Honda izplačala še 1,4 milijona evrov, za nastop na vsaki dirki pa več kot pol milijona evrov (570.450).

A Špancu ni treba skrbeti, ne glede na slabše tekmovalne izide, saj mu pogodbe s pokrovitelji navržejo še lep kupček denarja, tako da letni zaslužek zaokroži nekje pri 40 milijonih evrov. Tudi on se zaveda, kako pomemben je bil Rossijev vpliv, da je motoGP postal zanimiv svetovni »produkt«. »Njegov vpliv na šport je ogromen, zaradi svojega sloga in karizme pa je postal legenda. Navdihoval je generacije dirkačev in njegova zapuščina bo vedno ostala v spominu,« je dejal Marc Marquez.

Rossi je že dve leti upokojen, vendar ostaja merska enota, kar se tiče zaslužkov v motoGP. Italijan je v letih največje slave služil vsote, ki so daleč presegle vse današnje dirkače ali katerega koli drugega dirkača v zgodovini. Po podatkih časopisa La Gazzetta dello Sport je Rossi v letih 2008, 2009 in 2010, ko je bil na vrhuncu moči in slave, v žep »pospravil« po približno 30 milijonov evrov na leto.

Rossijevi visoki standardi

Tudi leta 2020, v enem od njegovih najslabših dirkaških let, je Rossi še vedno zaslužil pravo bogastvo: okrog 140 milijonov evrov. Tukaj so seveda vključene vse nagrade na dirkah, sponzorski prispevki, zaslužki pri Yamahi, pa zaslužki, ki se tičejo njega in njegove blagovne znamke, ki jo je znal izjemno tržiti, in seveda tudi prihodki drugih njegovih podjetij, s katerimi je sodeloval. Ob izteku kariere mu je sicer Yamaha (leta 2020) plačala le sedem milijonov evrov vredno letno pogodbo, kar je bila za njegove standarde precej nizka vsota, a je le-ta odražala njegovo takratno konkurenčnost. V njegovem zadnjem tekmovalnem letu 2021, pa je glede na prejšnje zaslužke, praktično dirkal le še za »drobiž« (namenili so mu štiri milijone evrov plače). Tudi danes Rossi še vedno dobro posluje in je vpet v dogajanje v razredu motoGP s svojim moštvom, njegova podjetja pa ustvarijo osem milijonov evrov dobička na leto.

Vendar so tudi zaradi Rossija rasli zaslužki panoge in seveda posameznih dirkačev, saj je bil motoGP po njegovi zaslugi tudi medijsko veliko bolj izpostavljen, posledica pa vedno večji prihodki. Ne le za organizatorje, temveč tudi za dirkače. Zaslužki v motoGP sicer niso tako v nebo leteči kot v številnih drugih športih, predvsem tistih z žogo. Precej več zaslužijo tudi dirkači formule 1, trenutno je številka ena po letnem zaslužku Max Verstappen, aktualni svetovni prvak. Nizozemec bo v letu 2023 zaslužil 50,5 milijona evrov, na drugem mestu je britanski zvezdnik tega športa Lewis Hamilton (dobrih 32 milijonov evrov).

Kar se tiče zaslužkov dirkačev razreda motoGP, smo že omenili Marca Marqueza, aktualni svetovni prvak in trenutno vodilni dirkač na lestvici Italijan Francesco Bagnaia je lani zaslužil pet milijonov evrov, svetovni prvak iz leta 2021 Francoz Fabio Quartararo pa recimo šest milijonov.