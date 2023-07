Letos je bila največja naravna nesreča februarski uničujoč potres v Turčiji in Siriji, ki je zahteval približno 58.000 življenj in povzročil za 40 milijard dolarjev škode. Ta je kriv za to, da se je število smrtnih žrtev zaradi naravnih nesreč v prvi polovici leta povečalo na 62.000, kar je po podatkih družbe Munich Re največ po letu 2010.

Na drugo mesto so se v prvi polovici leta uvrstile zelo visoke izgube zaradi hudih neviht in tornadov v ZDA. S tega naslova je bilo za 35 milijard dolarjev škode. Te izgube so po navedbah družbe v skladu s tistimi iz prejšnjih let in niso več izjema.

V družbi so opozorili na podnebne spremembe, katerih posledica so hude nevihte. Ob tem so spomnili, da so prvo polovico leta zaznamovale rekordno visoke temperature v številnih regijah sveta, zelo visoke temperature morja, suše in siloviti gozdni požari.