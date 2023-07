V javnosti je napoved poseka kostanja v preteklih tednih sprožila burne odzive, med drugim je nastala tudi peticija »Kostanja pred Dramo ne damo«, angažirani posamezniki pa so organizirali tudi več kolektivnih akcij, s katerimi so želeli opozoriti na pomen dreves v središču mesta.

Začetek arheoloških raziskav ter obnova in prenova Drame

Odstranjevanje grmičevja na zelenicah in postavitev ograje okoli stavbe Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana minuli konec tedna so naznanili skorajšnji začetek arheoloških raziskav pred začetkom že desetletja načrtovane prenove Drame. Raziskave, ki jih bodo izvedli sodelavci centra za preventivno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, naj bi bile zaključene v roku šestih mesecev. Že v času izvedbe arheoloških raziskav bodo morali zaradi prenove Drame posekati vsa drevesa v okolici gledališča razen tistih v ulici Gradišče.

Začela pa se bo tudi že težko pričakovana in večkrat preložena obnova in prenova SNG-ja Drama Ljubljana, vendar se je izkazalo, da bo zaradi prenove gledališča moral pasti divji kostanj pred stavbo. V sredini leta 2024 je predviden začetek gradbenih del, konec 58 milijonov evrov vrednega projekta je načrtovan do konca leta 2026.

Kot je za Dnevnik nedavno pojasnila ravnateljica SNG Drama Vesna Jurca Tadel, so morali sprejeti težko odločitev, da bodo približno 20 metrov visoko drevo posekali. Ravno na mestu, kjer stoji drevo, in sicer ob stavbi Drame, naj bi bil vhod v novo podzemno avlo. Sicer so najprej razmišljali tudi o morebitni presaditvi več kot 70 let starega drevesa, vendar bi bila ta rešitev precej draga – presaditev bi stala od 80.000 do 100.000 evrov, prav tako pa ni zagotovila, da bi bila uspešna.

