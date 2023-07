Upor proti novi direktorici uprave za varno hrano

Predsednik vlade Robert Golob in kmetijska ministrica Irena Šinko sta se odločila, da bo vodenje uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 16. avgusta prevzela veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic. Njeni poklicni kolegi so nad to odločitvijo presenečeni in šokirani. Napovedujejo bojkot.