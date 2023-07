Četrtkove nadomestne volitve v treh angleških volilnih okrožjih, ki so bila doslej volilne utrdbe konservativcev, so sprožili odstopi treh poslancev vladajoče stranke, med njimi nekdanjega premierja Borisa Johnsona. Ta se je senzacionalno poslovil junija, ko je vnaprej izvedel, da bi ga sicer za tri mesece izgnali iz parlamenta, ker so ga spoznali za krivega laganja o zabavah na Downing Streetu 10 med covidnimi karantenami, ki jih je njegova vlada strogo prepovedovala vsem drugim. Njegov nekdanji politični privrženec Nigel Adams je odstopil iz užaljenosti, ker ga Johnson ni predlagal za lorda, kar bi lahko storil, ker vsi odhajajoči premierji po stari tradiciji predlagajo lordske, viteške in druge nazive oziroma odlikovanja za po njihovem najbolj zaslužne ljudi med njihovim vodenjem vlade. David Warburton pa je odstopil zaradi obtožb o jemanju kokaina, ki jih je priznal, in o spolnem nadlegovanju, ki ga ni priznal.

Opozicija je volilce v vseh treh okrožjih pozivala, naj vladi pošljejo sporočilo o tem, kaj si mislijo o draginji, ekonomski krizi in nizu škandalov, ter poskrbijo za poraz konservativcev. Zgodil se je, in to spektakularno, v dveh njihovih dolgoletnih volilnih utrdbah. Omilila ga je zelo tesna zmaga v tretjem volilnem okrožju Uxbridge in South Ruislip, ki je v konservativnih rokah od leta 1970 in ki ga je zastopal Johnson.

Dojenček poslanske zbornice

Na parlamentarnih volitvah leta 2019 je v volilnem okrožju Selby in Ainsty v Severnem Yorkshiru konservativni kandidat zmagal z več kot 60 odstotki glasov oziroma z več kot 20.000 glasovi prednosti. V četrtek je na nadomestnih volitvah zmagal laburistični kandidat s 4161 glasovi prednosti. To je drugi največji preobrat na nadomestnih volitvah in največja laburistična zmaga na nadomestnih volitvah, ki jo stranka razglaša za zgodovinsko. Za dobro mero je zmagal komaj 25-letni Keir Mather. Postal je najmlajši poslanec, ki jim rečejo »baby of the house« – dojenček poslanske zbornice.

Liberalni demokrati, ki so konservativcem na nadomestnih volitvah od leta 2019 odvzeli že štiri poslanske sedeže, so svojo novo spektakularno zmago dosegli v volilnem okrožju Somerton in From, v katerem so pred štirimi leti konservativci zmagali s 55,8 odstotka glasov. Liberalni demokrati so bili na drugem mestu s 26,2 odstotka glasov. V četrtek so liberalni demokrati zmagali s 54,6 odstotka glasov, konservativci so jih zbrali 26 odstotkov.

V bran Sunaku

Rishi Sunak pa si je vseeno oddahnil, ker ni postal prvi premier v zgodovini, pod katerim je vladajoča stranka doživela trojni poraz na nadomestnih volitvah poslancev, saj bi to lahko oživelo zahteve v stranki po njegovi zamenjavi pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami. Kljub bolj pirovi zmagi v nekdanjem Johnsonovem okrožju se zdaj dogaja ravno nasprotno. Celo konservativni poslanec Jacob Rees-Mogg, velik navijač Johnsona, ki je kar naprej kritiziral Sunaka, zdaj pravi, da mora konservativna stranka premierju stati ob strani. »Bolje konservativni kot socialistični premier,« je dejal in pozival proti širjenju preplaha pred naslednjimi volitvami, ki sta ga prinesla boleča poraza v okrožjih Somerton in Selby.