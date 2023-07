Težave v zakonu so se, kot pri številnih drugih, začele v času pandemije covida-19, odtlej pa so se samo stopnjevale in po pričevanju nekaterih virov je Vergarova že kar nekaj mesecev bolj ko ne živela samsko življenje. »Že tako sta skupaj zdržala dlje, kot so predvidevali nekateri njuni prijatelji, saj se jim nista zdela dovolj kompatibilna za daljšo in srečno vezo,« je povedal neimenovani vir in dodal: »Sofia resnično uživa v druženju, s prijateljicami rada odide na kakšen koktajl, obišče zabavo ali jo organizira, tako se sprosti in tako je vedno bilo.« Težava pri vsem skupaj je bila v tem, da se je Joe Manganiello pred leti boril z odvisnostjo od alkohola in jo tudi premagal, zaradi česar ga je bilo strah, da bi ga način življenja, ki je bil pogodu njegovi ženi, znova pahnil v težave. »Joe je Sophio sicer vseskozi podpiral, a je seveda na dolgi rok težko živeti tako, da se žena zunaj zabava, sam pa si medtem doma,« je še dodal isti vir.