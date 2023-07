Mobilnik nova 11 pro pritegne pogled. Zlasti različica s hrbtiščem z umetnim usnjem strupeno zelene barve pritegne pogled kot približujoča se zelena mamba. Hrapava prevleka hrbtišča z vtisnjenimi vzorci napisa nova daje napravi videz posebnosti. V preteklosti smo bili takšnih hrbtišč vajeni zlasti v prestižnih edicijah mobilnikov. V zadnjem času pa po umetnem usnju posega vse več rednih edicij. Material smo našli tudi na hrbtišču mobilnika x90 pro, ki ga je izdelal Vivo. Ko pogledamo mimo modnega dodatka, pa se poraja vprašanje, kaj zares novega prinaša Huaweijev nova 11 pro. Mobilnik je namreč skoraj v vseh pogledih identičen lanski različici nova 10 pro.

Zaslon OLED je ob straneh ukrivljen, njegova diagonala pa meri 17,22 centimetra (6,78 palca). Ločljivost znaša 2652x1200 oziroma 429 pik na palec (ppi). Zaslon podpira HDR10 (zopet brez podpore naprednejšemu formatu HDR10+), je pa osveževanje zaslona dinamično z najvišjo frekvenco 120 hercev (Hz). Vse skupaj je zaščiteno s Huaweijevim lastnim trpežnim steklom kunlun. Izkušnja zaslona je dobra, žal pa ima tudi ta naprava za naš okus nepotrebno dvojno prednjo kamero. Pri youtube formatu videov zadeva ni moteča, pri filmih v kino formatu in igrah, ki izkoriščajo ves zaslon, pa je izrez za dva objektiva že nekoliko bolj vsiljiv. Večina uporabnikov moteče strani dvojnega objektiva verjetno niti ne bo opazila. Po drugi strani pa tudi kakšne otipljive koristi od dvojnega prednjega objektiva ne bodo imeli. Za zvok skrbita stereo zvočnika, ki sta v redu.

Glavne težave mobilnika so še naprej odsotnost Googlovih storitev ter omejenost na stare čipe brez podpore za omrežja 5G. Pri čemer je treba priznati, da je glavnina nevšečnosti z odsotnostjo Googlove spletne trgovine omejenih na nekaj težav z ločljivostjo aplikacij za pretočno gledanje vsebin (netflix) ali njihovo nedostopnostjo (HBO max). Večina Slovencem ključnih aplikacij je medtem že dostopna tudi v Huaweijevi trgovini z aplikacijami appgallery. Potem so tu še obvodi z virtualnimi okolji gbox ali gspace, ki pa jih zaradi nejasnosti glede varnosti ni mogoče uradno priporočiti. Vsaj ne z uporabo google računov, v katerih imate spravljene plačilne podatke in podobno.

Napravo poganja Qualcommov procesor snapdragon 778G. Črka »G« označuje, da je čipovje nadgrajeno za boljšo izkušnjo igričarjev, a je bila posodobitev narejena pred dvema letoma. Procesor je bil namreč predstavljen maja 2021. Ker je bil tedaj napredna različica drugorazrednega Qualcommovega čipa, ima stvar še danes dovolj moči za večino vsakdanjih opravil. Le igranje zahtevnejših iger ne bo pri najvišjih nastavitvah. Hkrati gre tudi za različico čipa, ki ima podporo za omrežja 4G, nima pa podpore za 5G. Za gladko delovanje skrbi še 8 GB delovnega spomina, kar je dovolj. Prostora za shranjevanje je 256 GB, kar bo tudi zadostovalo. Baterija ima kapaciteto 4500 miliampernih ur (mAh) in podpira ekspresno 100-vatno polnjenje. To že v 15 minutah napolni telefon do polovice, kar je zelo dobro. Ni pa nobenega certifikata za odpornost proti vodi in prahu, kar je pri ceni mobilnika vsekakor slabost. Dodaten problem je, da je praktično vse opisano, z izjemo stekla kunlun in umetnega usnja, možno dobiti pri stari novi 10 pro.

Cena in konkurenca znižujeta vtis kamere

Prva prava razlika, ki smo jo našli, je pri kamerah. Povsem brez očitkov so s hrbtne strani umaknili večinoma neuporabno globinsko kamero ter malenkost spremenili gorišča objektivov. Glavni kameri so dodali še lasersko samodejno ostrenje. To je to. Na hrbtni strani letos najdemo glavno kamero z ločljivostjo 50 milijonov pik (MP) in ultraširokokotno kamero z ločljivostjo 8 MP. Teleobjektiv torej zopet manjka. Na prednji strani pa najdemo 8-MP portretno ter 60-MP ultraširokokotno. Na podlagi fotografij težko rečemo, da smo našli kakšno bistveno razliko v kvaliteti sebkov s prednjima kamerama, če odmislimo nekoliko širši kot ultraširokokotne.

Fotografije z glavno kamero so lepe in premorejo solidno količino podrobnosti, čeprav zgolj marginalno več kot kamera precej cenejšega mobilnika honor 90 nekdanjega hčerinskega podjetja. Kar se barv in kvalitete fotografij tiče, so v malem formatu všečni tudi izdelki ultraširokokotne kamere. So pa zaradi omejene ločljivosti podrobnosti ob povečavi zelo revne. Ker teleobjektiva ni, povečavo dosežemo s povečanjem fotografij glavne kamere.

Mobilnik se niti ne trudi z nočnim načinom za ultraširokokotno kamero. Rezultati so tako ali tako praviloma slabi. Glavna kamera medtem dela svetle fotografije, ki pa so skoraj povsem brez razločnih podrobnosti. Sebki s prednjo kamero in osvetljavo zaslona zajamejo obraz, ozadje pa ostaja nerazločna tema z nekaj šuma.

Za novo 11 pro je treba odšteti okoli 700 evrov. Za staro desetko pro pa se na spletu najdejo ponudbe tudi za malo manj kot pol toliko. Velik »davek« na umetno usnje.