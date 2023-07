V treh največjih delih mesta –​ Gniglu, Schallmoosu, Elisabeth-Vorstadtu – so se komunisti povzpeli na prvo mesto. Podobno kot Elke Kahr v Gradcu tudi Kay-Michael Dankl stavi na socialne teme, na deželnih volitvah se je zavzemal za dostopne cene stanovanj. V mestu, kjer ljudje v povprečju za stanovanje namenijo okoli 44 odstotkov svojega prihodka, je bil to recept za uspeh. Poleg tega Dankl, tako kot tudi Elke Kahr, dobršen del svoje plače razda socialno šibkejšim, od leta 2019 je v ta namen prispeval že 20.000 evrov. Javnomnenjske ankete kažejo, da je 34-letni politik, ki je svojo politično kariero začel pri mladih zelenih, še vedno močno priljubljen, glede na to, da v Salzburgu volilci župana volijo neposredno, pa so njegove možnosti, da zasede županski stolček, še toliko večje.