Že takrat jo je zanimala socialna gradnja in leta 1978 so v Lahoreju po njenih načrtih dokončali prvi javni stanovanjski projekt. Leta 2000 je zaprla svoj arhitekturni biro, a se ni prenehala ukvarjati z arhitekturo. Po hudih poplavah leta 2010 je v štirih letih postavila okoli 40.000 hiš v humanitarne namene in če je prej večinoma gradila z betonom, se je tedaj povsem preusmerila v lokalno dostopne tradicionalne naravne materiale in začela uporabljati bambus in ilovico. Tako zgrajene hiše so uspešno prestale tudi poplave leta 2012 in 2013. Bambus je uporabila tudi za konstrukcijo hiš po hudem potresu v Belučistanu, prednost teh naravnih materialov pa je ne le v tem, da dobro kljubujejo naravnim katastrofam, temveč tudi, da so dostopni in poceni. Hišo je doslej zgradila za dobrih 90 evrov, a ker je njenemu dobrodelnemu skladu pošel denar, sedaj izobražuje prebivalce najrevnejših območij, da bi v prihodnje takšne hiše lahko zgradili tudi sami za precej manj denarja.