Slovenija s potrditvijo zakona o dolgotrajni oskrbi dobiva nov steber socialne države, je ob vnovični zeleni luči DZ poudaril minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Sledi priprava in sprejem podzakonskih aktov, ki bodo omogočili izpeljavo zakona v praksi, minister pa ostaja optimističen, da bo zakon stopil v veljavo s prihodnjim letom.

Zakon o dolgotrajni oskrbi bo poskrbel za najranljivejše v državi, ki bodo z njim med drugim prejeli institucionalno varstvo, v okviru katerega ne bodo več plačevali za socialno oskrbo na domu, primerljivo s tistimi storitvami, ki so jih posamezniki trenutno deležni v institucijah, je v izjavi po izredni seji DZ dejal minister Maljevac.

O tem, ali pri samem postopku sprejemanja zakona karkoli obžaluje, predstavniki delodajalcev so namreč tudi zaradi neusklajenosti zakona o dolgotrajni oskrbi danes izstopili iz Ekonomsko-socialnega sveta, pa je Maljevac dejal, da je socialni dialog pomemben. »Imeli smo intenzivno časovnico zaradi različnih faktorjev, s socialnim dialogom bomo nadaljevali. To je bila tudi naša zaveza do vseh socialnih partnerjev, tudi kar se tiče podzakonskih aktov in konec koncev same izvedbe zakona,« je spomnil minister.

Obenem je poudaril, da smo v fazi, ko so reforme nujne, med drugim reforma dolgotrajne oskrbe, pokojninska reforma, pa tudi reforma zakona o delovnih razmerjih. »Diskusija je potrebna, prav tako pa tudi težke odločitve, ki jih moramo sprejemati. Nujno je, da se te odločitve sprejemajo in se ne prelagajo v prihodnost,« je opozoril. O možnosti morebitnega zakonodajnega referenduma pa je minister za solidarno prihodnost dejal, da je to legitimna demokratična odločitev, sam pa ocenjuje, da je zakon dober in bo v veljavo stopil s 1. januarjem 2024.

DS: Dodatne obremenitve bodo zmanjšale konkurenčnost slovenskega gospodarstva

Državni svetnik Andrej Poglajen je v predstavitvi odložilnega veta, ki ga je DS izglasoval v četrtek, izpostavil, da je javna razprava o predlogu zakona trajala le pet delovnih dni, socialni dialog je bil skoraj v celoti zanemarjen, predlog je bil v DZ obravnavan po nujnem postopku namesto po rednem, ključno vprašanje pa je po mnenju DS financiranje dolgotrajne oskrbe. To bi moralo biti po njihovem mnenju urejeno tako, da zavezanci za plačilo storitev ne bi bili pretirano obremenjeni. Dodatne obremenitve bodo lahko po mnenju DS zmanjšale konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa je dejal, da zakon vzpostavlja novo solidarnostno blagajno. Zakon namreč od 1. julija 2025 določa plačilo obveznega prispevka v višini enega odstotka. Delodajalci in delojemalci bodo plačali prispevek v višini enega odstotka bruto plače, upokojenci pa v višini enega odstotka od neto pokojnine. Samostojni podjetniki in kmetje bodo plačali dva odstotka, ker so hkrati delodajalci in delojemalci. »Zakon o dolgotrajni oskrbi je zakon vseh nas,« je opozoril.

Vlada: Novi zakon odpravlja pomanjkljivosti zakona, sprejetega v času prejšnje vlade

Vlada poudarja, da novi zakon v prvi vrsti odpravlja pomanjkljivosti zakona, sprejetega v času prejšnje vlade. Ta je pomanjkljivo opredelil vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, zaradi nepravočasne izvedbe vseh potrebnih aktivnosti pa je bila pridobitev pravic neizvedljiva tako materialno kot postopkovno, je navedla vlada.

Neurejeno je po njenem mnenju ostalo tudi ključno področje, ki je dolgoročno financiranje dolgotrajne oskrbe. Glede na to je bila lani sprejeta novela zakona, ki je datum začetka izvajanja zakona zamaknila na 1. januar 2024 in tako prinesla dodaten čas za pripravo nujnih sprememb. Novi zakon po pojasnilu vlade odpravlja vse pomanjkljivosti zakona iz decembra 2021. Če se novi zakon ne bi začel uporabljati s 1. januarjem 2024, bi to pomenilo nepopravljive posledice za delovanje države in državnega proračuna, je posvarila.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v Levici dejali, da je cilj zakona čim bolj samostojno življenje vseh, ki potrebujejo pomoč drugega. Zakon ureja vzdržno financiranje, česar zakon iz časa prejšnje vlade ni naredil, je povedal Milan Jakopovič. Zakon po mnenju Svobode prinaša številne dobre rešitve in ga je vredno pozdraviti, je dejala Sandra Gazinkovski. Zakon ne krči pravic, v ospredje pa postavlja tiste, ki ga najbolj potrebujejo, je poudarila. Uporabnik se bo po njenem pojasnilu sam odločil, katero pravico iz zakona bo uporabil.

Prav tako prednosti zakona ugotavljajo v SD. Če bi ostal v veljavi zakon iz časa prejšnje vlade, bi bile vstopne točke enote zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki pa nikakor niso pripravljene na opravljanje te naloge, je posvaril Soniboj Knežak.

Opozicija: Zakon ne prinaša novih pravic, ampak le dodatno prazni denarnice državljanov

V poslanskih skupinah SDS in NSi so bili po drugi strani pričakovano kritični. Zakon ni usklajen s socialnimi partnerji, čeprav je aktualna vlada obljubila, da bo spoštovala socialni dialog, je dejala Anja Bah Žibert iz SDS. Zakon po njenih besedah ne prinaša novih pravic, ampak le dodatno prazni denarnice državljanov. Tudi v NSi so vlado pozvali, naj prisluhne opozorilom DS. Vlada je ubrala najlažjo pot in uvedla obvezni prispevek, je poudaril Aleksander Reberšek iz NSi. Vlada se po njegovem mnenju ne zaveda, kaj pomeni, če gospodarstvu ne gre dobro.

Zakon postopno kot pravice prinaša oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu in e-oskrbo, dolgotrajno oskrbo v instituciji in denarni prejemek. Za financiranje zakona bo treba po oceni ministrstva za solidarno prihodnost zagotoviti 960 milijonov evrov letno. Od tega bo državni proračun prispeval 190 milijonov evrov, preostali znesek pa bodo od 1. julija 2025 pridobili z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo.