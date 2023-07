Podpisani odlok o razrešitvi Pristajka je bil danes objavljen na uradni spletni strani ukrajinskega predsednika, vendar razloga za odpoklic niso navedli. Pristajko je bil veleposlanik v Združenem kraljestvu od julija 2020 in se je v preteklosti že izkazal v različnih diplomatskih funkcijah, med drugim kot vodja diplomatskega predstavništva Ukrajine pri zvezi Nato in veleposlanik v Kanadi. Prav tako je bil ukrajinski zunanji minister od marca 2019 do odhoda v London.

Medtem ko so se pojavile različne ocene odziva na kritike Wallacea, je Pristajko poudaril, da sarkazem v odzivu ni primeren. Opazovalci pravijo, da je odstavitev veleposlanika odmevna odločitev, ki odpira vprašanja o diplomatskih odnosih med Ukrajino in Združenim kraljestvom ter lahko vpliva na že tako napet politični položaj.

Časnik The Independent je v četrtek razkril, da je prišlo do »zelo močnih in ostrih« telefonskih pogovorov med Vadimom Pristajkom in vlado v Kijevu, potem ko je Zelenskega obtožil »nezdravega sarkazma« v njegovem odgovoru na besede Wallacea - »da Kijev na Združeno kraljestvo in zahodne zaveznike ne bi smel gledati kot na dostavno podjetje Amazon.«

Pristajko že od začetka vojne ključna kontaktna točka

Diplomatski viri pravijo, da je bil Pristajko, ki je bil od začetka ruske invazije na Ukrajino ključna kontaktna točka britanske vlade, opozorjen, da mu grozi odpoklic domov in strogi disciplinski ukrepi, vključno z možnostjo odpustitve.

Vadim Pristajko, izkušeni diplomat, ki je bil v preteklosti zunanji minister svoje države, je v intervjuju za televizijo Sky TV dejal: »Predsednik Zelenski pravi, da se bomo vsako jutro zbudili in takoj poklicali Bena Wallacea ter se mu zahvalili - mislim, da takšna vrsta sarkazma ni zdrava. Mislim, da Rusom ni treba kazati, da je med nami spor. Delamo skupaj, Ben me lahko pokliče in mi pove vse, kar želi.«

Veleposlanikova drža je bila ocenjena kot huda neposlušnost. Prav tako je bila prisotna tudi bojazen, da bodo njegove pripombe povzeli ruski mediji, pri čemer bodo besede izkrivljali, da bi prikazali velik razkol med Ukrajino in njenimi zahodnimi zavezniki v času, ko vlada Zelenskega izvaja veliko protiofenzivo za ponovno pridobitev okupiranega ozemlja.

Na vprašanje o Wallaceovih pripombah je predsednik vlade odgovoril, da je predsednik Zelenski »večkrat izrazil hvaležnost za to, kar smo storili. Nenazadnje tudi v neverjetno ganljivem nagovoru, ki ga je imel v parlamentu v začetku tega leta. Tudi ljudje po vsej Ukrajini se vsak dan borijo za svoja življenja in svobodo in za to plačujejo strašno ceno, zato popolnoma razumem Volodimirjevo željo, da stori vse, kar je v njegovi moči, da bi zaščitil svoje ljudi in ustavil to vojno.«