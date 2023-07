Ko zmanjka ceste …

Zadnje čase veliko poročamo o nesrečah z električnimi skiroji. Hitri so in tihi, zato se praktično neslišno premikajo v prometu. Oni so nevarni pešcem, ostali predstavljajo nevarnost zanje. Zgodi pa se, čeravno redko, da so nevarni »sami sebi«. Tako sta v Naklem v rahlo neobičajni nesreči trčila dva skiroja, pri čemer je enega od uporabnikov odbilo v globino v potok. Na pomoč so priskočili gasilci, ki so ga iz vode rešili s pomočjo vrvi. Še bolj nenavadna nesreča pa se je zgodila v vasi Potok pri sv. Antonu, kjer je policijski kombi, po domače kibla, pristal v strugi potoka in trčil v most. Na policiji so pojasnili, da vozilo ni s ceste »zletelo« v lovu na nepridiprave, temveč je z roba vozišča zdrsnilo v jarek, ker voznik ni zategnil ročne zavore. Včasih se pač ne izide. In zmanjka ceste.

Otrok na strehi

Zadnje dni skoraj vsako minuto budnega stanja razmišljamo o vremenu. Kaj je bilo, koliko dreves je podrlo, koliko ciglov odneslo, pa tudi, kaj še bo. Koliko dreves bo podrlo in koliko ciglov odneslo. Neurja (in njih napovedi) so nam začela krojiti življenja. Čeravno se nekateri vseeno ne pustijo kaj veliko motiti. Denimo pohodniki, ki se kljub rdečemu alarmu odpravijo v višave, pa turisti (domači ali tuji?), ki se sredi najhujše ujme spravijo s čolnom ali supom na Blejsko jezero. Ali pa plavat, kot mamica z otrokom, ki ga je uspel rešiti lokalni ribič. Istega dne, ko nas je bilo vse strah, da nas bo odpihnilo, pa so mariborski gasilci opravljali prav posebno intervencijo. Reševali so namreč otroka, ki je splezal dva metra in pol visoko na streho, dol pa se sam ni znal vrniti. Zakaj se je hotel prebiti tja gor, ni znano. Gasilci so hitro posredovali, vreme pa jim dela zagotovo ni olajšalo.

Kateri je vozil?

Maček Tom in miš Jerry. Medved Ernest in miška Tinka. Prašička Miss Piggy in žabec Kermit. Kaj se gremo? Nikakor ne naštevanja najljubših risank iz otroštva, temveč neobičajnih »živalskih« parov. Na enega takih so naleteli na avtocesti blizu Maribora. Na počivališču so namreč trčili trije avtomobili in še kombi. Pustimo ob strani vprašanja, kako je do tega (in to na počivališču!) sploh prišlo, in se osredotočimo na potnike. Reševalci so šest poškodovanih odpeljali na zdravljenje, nepoškodovana v nesreči pa sta bila pes in kuščar. Kateri od njiju je bil za volanom in ali sta bila morda (posredno) kriva za nesrečo, s policije niso sporočili.

Spala na pločniku

Še bolj čudna nesreča se je pripetila na bencinski postaji na hrvaški avtocesti pri Slavonskem Brodu. Bilo je okoli tretje ure ponoči, ko je 35-letni voznik tovornjaka s polprikolico začel obračati, a pri previsoki hitrosti. Med zavojem je povozil 47-letno Turkinjo, ki je spala na pločniku. Hudo poškodovano so jo odpeljali v bolnico. Nič hudega sluteči in očitno zelo utrujeni gospe naj bi prevozil nogo, poškodovan pa ima še kolk. V nekaj dneh bo kot nova. A bo morala, tako kot tovornjakar, tudi sama plačati kazen. Kršila je namreč zakon o varnosti prometa.

Taksi - rešilec

S temi spletnimi vplivneži je vedno samo križ! Objavljajo traparije, za katere so še celo plačani. Hrano, pijačo, sprehode. Kot da so edini na svetu, ki jedo, pijejo in hodijo. Včasih pa celo zakuhajo kak škandal. Mladeniča sta si pri naših zahodnih sosedih poleg zgražanja javnosti prislužila še kazensko ovadbo. Kako so ju dobili? Italijana sta svoj neumni podvig posnela in objavila. 19 in 20 let stara fanta sta se izgubila na podeželju. Reševanja problema sta se lotila edinstveno. Eden je namreč poklical reševalce in povedal, da se je drugi onesvestil. Ta je medtem ležal na klopi in se smejal. (Lagala sta, pomoči ni potreboval nihče.) Odpeljali so ju v bolnico, na urgenco. Njun posnetek »Ko si na podeželju in ni javnega prevoza« si je samo v enem dnevu ogledalo 50 tisoč uporabnikov TikToka. Lokalne zdravstvene oblasti so ju prijavile policiji, ti pa so ju na osnovi posnetka identificirali. Proti njima so sprožili kazenski pregon zaradi zlorabe reševalnih služb. »Idiot sem. Tega ne bi smel storiti,« je eden od njiju komentiral njuno neumnost. Z njegovo ugotovitvijo se povsem strinjamo.