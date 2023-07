Kot so izpostavili v sporočilu za javnost, nekatere lokacije občasno znova obiščejo in znova zberejo podatke, s čimer si prizadevajo ohranjati visokokakovosten in posodobljen zemljevid. Prav tako izvajajo popise s prenosnimi sistemi na izbranih območjih za pešce. S temi bodo tokrat prehodili ulice v Ljubljani.

Pri nekaterih popisih za pešce uporabljajo sistem z nahrbtnikom za zbiranje podatkov, ki se lahko uporabijo neposredno v storitvi Apple Maps, na primer v funkciji Look Around. Pri drugih popisih za pešce se za zbiranje podatkov za namene izboljšanja zemljevida uporabljajo naprave iPad, iPhone ali druge. Ti popisi za pešce omogočajo izboljšave in posodobitve storitev Apple Maps na območjih, ki jih vozila ne morejo doseči, ob tem pa v družbi poudarjajo, da zanje velja enaka zaščita zasebnosti kot pri vozilih za Apple Maps.

Kot navajajo, so pri izvajanju teh raziskav sicer pozorni na zaščito zasebnosti na vseh področjih. Zato bodo na primer cenzurirali obraze in registrske tablice na slikah, ki se objavijo v funkciji Look Around.