Kot so spomnili, mora računsko sodišče v šestih mesecih po roku za zaprtje volilnega računa opraviti revizijo pri organizatorjih volilne kampanje, ki imajo pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje. Na podlagi opravljenih revizij so organizatorji upravičeni do delnega povračila stroškov volilnih kampanj v znesku 135.000 evrov. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so morali trije organizatorji v humanitarne namene vplačati skoraj 4000 evrov.

Računsko sodišče je pozitivno mnenje glede pravilnosti poslovanja v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji izreklo organizatorjema kampanje Pirc Musarjeve in Logarja, organizatorjema kampanje Prebiliča in Brgleza pa mnenje s pridržkom.

Stranki SD, ki je bila organizatorka Brglezove kampanje, je računsko sodišče mnenje s pridržkom izreklo, ker je posebni transakcijski račun za volilno kampanjo odprla devet dni prepozno in s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnala stroške, ki niso stroški volilne kampanje.

Prebiliču pa je izreklo mnenje s pridržkom, saj denarnega prispevka pravne osebe ni nakazal v humanitarne namene, s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo pa so bili poravnani stroški, ki niso stroški volilne kampanje. Računsko sodišče je Prebiliču izreklo tudi mnenje s pridržkom glede pravilnosti poročanja v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji, in sicer zaradi napačno izkazanih zbranih kot tudi porabljenih sredstev.

Ugotovili za 5400 evrov nepravilnosti

Računsko sodišče je preverilo višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, skladnost ravnanja z določili zakona ter točnost podatkov v poročilih o volilnih kampanjah. Organizatorji so za stroške volilnih kampanj skupaj porabili skoraj 507.000 evrov, skupni znesek delnega povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje, do katerega so upravičeni, pa znaša 135.000 evrov.

Računsko sodišče ugotavlja, da se je obseg stroškov štirih volilnih kampanj za volitve predsednika republike za leto 2022 povečal za 265 odstotkov glede na primerljive stroške treh volilnih kampanj leta 2017, ki so tedaj znašali skupaj 139.000 evrov. Povprečen strošek volilne kampanje na kandidata se je s 46.000 evrov v letu 2017 povečal na skoraj 127.000 evrov v letu 2022, pri čemer so največji stroški volilne kampanje znašali skoraj 190.000 evrov, najnižji pa dobrih 20.000 evrov.

Računsko sodišče je ugotovilo nepravilnosti v skupnem znesku 5400 evrov, ki se nanašajo predvsem na plačilo računov, ki jih ni mogoče obravnavati kot stroške volilne kampanje, nedovoljene prispevke ter neporavnane obveznosti z volilnega računa. Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da je en kandidat prepozno odprl volilni račun. Znesek ugotovljenih nepravilnosti je v kampanji leta 2022 nižji, kot je bil v kampanji leta 2017, ko je znesek vseh nepravilnosti znašal 21.200 evrov, so pa nepravilnosti primerljive po vsebini - organizatorji so za volilne kampanje z volilnega računa največkrat plačevali stroške, ki po vsebini ne sodijo med stroške volilne kampanje.

Skupni znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje je leta 2022 za približno 50 odstotkov presegel delno povračilo, izplačano organizatorjem volilne kampanje leta 2017, predvsem ker se je več volivcev udeležilo volitev za predsednika republike in ker so bili v volilni kampanji leta 2017 do delnega povračila upravičeni trije kandidati, v volilni kampanji leta 2022 pa štirje kandidati za predsednika.