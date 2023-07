Bo Martič kos tudi tistim, ki že vrsto let bolj ali manj lagodno slalomirajo med obveznostmi in ob skoraj vsakem še tako dobronamernem šefovskem angažmaju kričijo, da se jim dogajajo krivice? Mu bo uspelo prepričati zaposlene, da za sodobno RTV potrebuješ tudi korenito spremembo miselnosti in odnosa njih samih? Da za depolitizacijo RTV ne šteje, da se znebiš enih in privilegije podeliš drugim? Si bo upal prevetriti in posodobiti tudi organizacijsko strukturo RTV, delovne procese, obveznosti in dolžnosti? Bo analiziral, kdo dejansko kaj naredi, in ne samo, kdo se ob pravi uri štemplja in odštemplja? Bo presekal tudi s privilegiji nekaterih »naših«?

Če želi iz nacionalke narediti odzivno in sodobno medijsko hišo, bi moral storiti prav to, še preden od vlade zahteva dvig obveznega RTV-prispevka. Ker ljudje smo že siti nenehnega ideološkega boja in vedno višjih položnic. x Nedeljski dnevnik