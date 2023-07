Vlada je že ob nastopu mandata junija lani zavzela stališče, da z nobenim sindikatom ne bo podpisovala ločenih dogovorov o dvigu plač, temveč se bo o odpravi plačnih nesorazmerij pogajala z vsemi sindikati hkrati. Slednje velja tudi za visokošolski sindikat. Kot so v ponedeljek sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je vlada prejšnji teden potrdila stavkovni sporazum, ki se nanaša na rešitev vseh neplačnih zahtev visokošolskega sindikata, gradivo, ki se nanaša na plačne zahteve, pa je iz besedila stavkovnega sporazuma umaknila.

Sporazum, ki ga je potrdila v četrtek, se po navedbah vlade med drugim nanaša na rešitev zahtev, kot so sobotno leto, ureditev dela na daljavo, določitev minimalne višine nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in revalorizacija lestvice vrednosti sindikalnega dela.

Prav tako se nanaša na ureditev zahtev, kot sta določitev enake vrednosti neposrednega pedagoškega dela, ne glede na to, ali se opravlja v okviru zaposlitve ali po civilnopravnih pogodbah ter individualna pravica visokošolskih učiteljev in sodelavcev do koriščenja delodajalčevega kritja materialnih stroškov osnovnega raziskovalnega, strokovnega oziroma umetniškega dela, ki je del rednih delovnih obveznosti.

Sporazum ureja tudi natančnejšo določitev obsega neposredne pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter starostne razbremenitve za neposredno pedagoško obveznost strokovnih sodelavcev korepetitorjev.

Po današnjem podpisu bosta Papič in Kovačič podala izjavi za medije, ob čemer bo predvidoma znano tudi, kaj današnji podpis pomeni za morebitno zamrznitev stavke visokošolskega sindikata.

V visokošolskem sindikatu so v stavki že od lanske jeseni, letos so izvedli tri stavkovne dni, osrednja stavkovna zahteva zaposlenih na treh javnih univerzah pa ostaja odprava plačnih nesorazmerij.