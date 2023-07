Po poročanju nizozemskih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, so na to, da se je podjetje znašlo v rdečih številkah, v veliki meri vplivali visoki stroški vzdrževanja in popravila koles še v obdobju veljavnosti garancije. Njihova e-kolesa, za katera so morali kupci odšteti nad 2000 evrov, so se namreč pogosto kvarila, njihova popravila pa so bila dolgotrajna.

Po informacijah nizozemskega finančnega časopisa Het Financieele Dagblad je podjetje leta 2021, ko je uspelo zbrati 100 milijonov evrov sredstev za mednarodno širitev, obenem izgubilo 80 milijonov, o enaki izgubi pa so poročali tudi lani.

Okrožno sodišče v Amstedamu je ob razglasitvi stečaja v ponedeljek imenovalo tudi dva stečajna upravitelja, ki zdaj ocenjujeta razmere in preučujeta tudi možnost prestrukturiranja podjetja, še poročajo agencije. Iz podjetja pa so ob tem sporočili, da se mednarodne hčerinske družbe niso znašle v insolvenčnem postopku.

Podjetje VanMoof, ki ima okoli 700 zaposlenih, sta po poročanju agencije Reuters leta 2009 v Amsterdamu ustanovila brata Taco in Ties Carlier. Njuna kolesa so od tedaj postala stalnica na ulicah nizozemske prestolnice, priljubljena pa so postala zaradi elegantnega in preprostega dizajna z baterijo, vgrajeno v poseben okvir.