Umetniki se morajo izseliti iz stavbe na Parmovi

V prestolnici se bo moralo v kratkem iz prostorov, ki so jih uporabljali dolga leta, izseliti več umetniških društev in organizacij. Do konca meseca se morajo iz dotrajane stavbe na Parmovi 25 izseliti umetniki s področja sodobnega plesa in cirkusa.