Robert Golob je dejal, da je vprašanje arbitraže zastrupljalo odnose med državama, ter napovedal, da bodo arbitraži, ki ji je Slovenija sicer neomajno zavezana, pustili čas in jo umaknili iz dnevne politike. »Arbitražo je treba implementirati in uresničiti, vendar pri tem ni časovnega pritiska, pomembno je, da to temo, ki je tako zastrupljala odnose med državama, umaknemo iz dnevne politike,« je dejal.

Borut Pahor, ki je leta 2009 še kot slovenski premier sklenil arbitražni sporazum s Hrvaško, je danes v zapisu na Facebooku poudaril, da sklenitev sporazuma ni samo omogočila rešitve vprašanja meje po mirni poti in vstopa Hrvaške v EU, temveč je po 18 letih večjih in manjših varnostnih incidentov odprla novo, prijateljsko poglavje v odnosih med sosednjima državama.

Poudaril je, da je meja med državama z razsodbo arbitražnega sodišča določena in obvezuje obe strani. »Dejstvo, da meja zaradi odklonilnega stališča Hrvaške še ni označena, tega ne spreminja. Ko je Hrvaška enostransko odstopila od spoštovanja arbitražnega sporazuma, Slovenija ni zaostrila odnosov. To odločitev štejem za eno najzrelejših v naši zunanji politiki,« je dodal.

Po njegovem prepričanju arbitraža ni nikoli »zastrupljala« odnosov med narodoma in državama. Če bi jih, Slovenija prav gotovo ne bi prižgala zelene luči za vstop Hrvaške v schengen, je dodal. Po mnenju bivšega predsednika ni treba, da se ob uradnih obiskih visokih slovenskih političnih predstavnikov o usodi arbitraže veliko govori. »Lahko pa se razume narobe, če se reče, da je arbitraža umaknjena z dnevnega reda. Slovenija mora zlasti ob uradnih obiskih vztrajati pri stališču, da je mejno vprašanje rešeno. Ker je,« je zapisal.