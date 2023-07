Uvodni niz je nakazoval drugačen razplet, saj je Đoković povedel kar s 5:0, preden je osvojil prvo igro Španec. Ta je nato v drugem povedel z 2:0 in potrdil, da se nikakor ne predaja. Srb je izenačil, Alcaraz pa je niz dobil v podaljšani igri, čeprav je imel Srb pri vodstvu s 6:5 zaključno žogico za vodstvo z 2:0.

Tretji niz je bil popolnoma v znamenju mladega Španca, saj je Đoković izgubil kar tri od štirih iger na svoj začetni udarec. Vse je kazalo, da bo imela mladost prednost pred izkušnjami, a se je Beograjčan vnovič prebudil in z dvema odvzema servisa izenačil na 2:2. Dvoboj je dokončno odločila tretja igra petega niza, ko je Španec povedel z 2:1 in na svoj servis s 3:1. Prednost je obdržal do konca in se veselil po 4:46 ure trdega boja.

Đoković, ki je v Wimbledonu zmagal kar sedemkrat, je tukaj nanizal 34 zmag zaporedoma, dokler mu serije danes ni prekinil Španec.

Šestintridesetletni Đoković je letos osvojil oba prejšnja grand slama, tako odprto prvenstvo Avstralije kot Rolland Garros, na "sveti travi" v Wimbledonu pa je danes zapravil priložnost, da bi po letu 2021 že drugič v karieri osvojil sezonski grand slam na OP ZDA.

Đoković je prav tako zamudil priložnost, da se s 24 naslovi na turnirjih za grand slam izenači s slovito Avstralko Margaret Court, ki pa je 13 izmed njih osvojila pred odprto ero tenisa (1968). Še vedno ostaja pri 23 zmagah.

Alcaraz je pri 20 letih osvojil že drugi turnir za grand slam po lanski zmagi v New Yorku, kjer je premagal Norvežana Casperja Ruuda.