»Preko odvetnika sem prejela pošto s sodbo okrajnega sodišča: oseba, ki me je napadla na Bavarskem dvoru, je pravnomočno obsojena,« je na Facebooku zapisala Kovačeva. In dodala, da je ponosna, da so se na Inštitutu 8. marec spoprijema z nasiljem in sovražnim govorom lotili na sistemski ravni.

V Kovačevo, ki je bila v družbi prijateljice, se je konec oktobra na Bavarskem dvoru z vso silo zaletel moški in jo odrinil. Ob tem je vpil, da bo ubil njenega psa in psoval Inštitut 8. marec. Kovačeva je motiv za napad pripisala spodbujanju sovraštva, ki jih predsednik SDS Janez Janša s kolaži fotografij širi na družbenih omrežjih in ki ga podpihuje medijska hiša Nova24.

Napadalca je sodišče v začetku februarja obsodilo na pet mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta.